Cartographie et profil socio-économique des communautés de retour au Burkina Faso (Avril 2018)

1. INTRODUCTION AU CONTEXTE BURKINABÈ

L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le départ de Blaise Compaore en octobre 2014 a ouvert la voie à une nouvelle orientation politique qui se doit de répondre à une forte demande de justice, d’équité et de transparence de la part de la population burkinabè.4 Le gouvernement de transition a dressé entre 2014 et 2015, les étapes nécessaires à un nouveau départ que le Président élu, Rock Marc Christian Kabore, compte mettre en œuvre à travers un Plan National de Développement Economique et Social (PNDES)5 ambitieux au cours de son mandat (2016-2020). Bien qu’il soit l’un des pays les plus pauvres du monde (au 185e rang sur l’indice de développement humain6 , juste avant le Tchad, le Niger et le République centrafricaine), le pays a fait des progrès importants vers la démocratie : actuellement le Burkina Faso a un indice de 60 (partiellement libre) sur l’indice de démocratie de Freedom House7 , ce qui est plus élevé que la majorité des pays de la présente étude régional (seuls le Ghana et le Sénégal ont un indice supérieur). Les progrès demeurent cependant plus lents que les attentes générées en 2014.

Comme la plupart de pays étudiés, le Burkina Faso a une longue histoire de migration, renforcée ces dernières années par des conditions économiques difficiles (chômage, sous-emploi et pauvreté endémiques) qui conduisent beaucoup de jeunes hommes et femmes burkinabè à tout risquer, y compris leur vie en vue d’entreprendre des périples à travers les frontières des pays d’Afrique de l’Ouest – voire jusqu’à l’Algérie ou à la Libye, pour un petit nombre cherchant à rallier l’Europe – à la recherche d’une meilleure vie8 . La migration burkinabè reste toutefois focalisée sur un pays en particulier : la Côte d’Ivoire. Presque 90% des migrants burkinabè ont choisi la Côte d’Ivoire comme destination, alors que 77% des migrants résidants au Burkina Faso sont d’origine ivoirienne9 . Environ 1,6 millions de Burkinabè (presque 10% de la population) habitent actuellement en dehors de leur pays10 (notamment donc en Côte d’Ivoire). Mise à part cette forte tradition d’échanges de flux migratoires économiques entre ces deux pays, le Burkina Faso demeure surtout un pays de transit11, surtout pour ceux qui cherchent à migrer des pays du sud vers le nord. De manière générale, il y a cependant un manque de données récentes sur les modèles de migration du Burkina Faso, en particulier en termes d'émigration, de migration interne et de déplacement interne.

De tels déplacements de population représentent un enjeu social, économique et politique majeur pour le gouvernement du Burkina Faso qui a pris conscience de l’ampleur des questions liées à la gouvernance de la migration et de l'enjeu qu'elles représentent dans le cadre de leurs efforts de développement et de lutte contre la pauvreté. C’est à ce titre qu’a été créé la Direction des Politiques de Population (DPP), structure centrale au sein de la Direction Général de l’Economie et de la Planification (DGEP) relevant elle-même du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID), avec pour mandat la mise en place de la Politique Nationale de la Population (PNP) adoptée en 2010 pour la période 2011-2015. L’importance du profil migratoire du Burkina Faso a conduit la DPP à adopter une Stratégie nationale de migration (SNMig) et son plan d’action en février 2017.

La SNMig vise à promouvoir une gestion cohérente, efficace, intégrée et concertée des migrations en vue de la réalisation d’un développement humain durable prenant en compte les Burkinabè de l’extérieur. La responsabilité de sa mise en œuvre est partagée entre plusieurs ministères : le Ministère des Affaires Etrangères (pour l’émigration), le Ministère des Affaires Intérieures (pour l’immigration), le Ministère du travail (certification des contrats de travail), le Ministère des Finances (stratégie globale), et le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (lutte contre la traite ; genre).12 La création récente d’un Ministère chargé de l’intégration africaine et des Burkinabè de l’Extérieur traduit la volonté du gouvernement d’implanter sa politique de développement, notamment en matière de gouvernance de la migration.

La mise en œuvre de la SNMig a débuté en 2018 avec l’appui des Partenaires techniques et financiers (PTF).

Dans la foulée, l’OIM a signé le 18 décembre 2017 un accord avec l’Union européenne et le gouvernement Burkinabè dans le cadre du Fonds Fiduciaire pour le Burkina Faso. Cet accord vise à soutenir le Burkina Faso dans le renforcement de la gestion et de la gouvernance des migrations ainsi que le retour et la réintégration durable au Burkina Faso