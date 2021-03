Cartographie de la disponibilité des ressources en santé dans le contexte de crise humanitaire au Burkina Faso, Rapport Final, mai 2020

I. Contexte et justification

Depuis 2015, les attaques armées, l’insécurité et les conflits intercommunautaires se sont multipliés avec une forte recrudescence à partir de 2018. La dégradation de la situation sécuritaire et les conflits intercommunautaires durant les six premiers mois de l’année 2019 ont conduit à une forte détérioration de la situation humanitaire dépassant toutes les planifications et dans une certaine mesure les capacités de réponse. A la date du 08 octobre 2019, selon le Conseil national de secours d’urgence (CONASUR), le nombre de personnes déplacées internes (PDI) est de 486 360 personnes. Parmi les personnes déplacées, 43% sont des enfants et 42% de femmes d’âges compris entre 16 et 60 ans contre 15% d’hommes de la même tranche d’âge.

Cette situation a de lourdes conséquences sur le secteur de la santé. En effet, le fonctionnement du système de santé est fortement affecté dans les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Nord, et du Sahel.

Dans ces zones dites à sécurité précaire, plusieurs incidents ont été rapportés : vols ou destructions d’ambulances, fermeture des formations sanitaires et réduction des services a minima, manque des médicaments ou d’équipements biomédicaux aggravé par la difficulté à approvisionner les centres de santé, le manque du personnel.

Selon le rapport du Ministère de la santé du 06 octobre 2019, 70 formations sanitaires sont fermées privant 862 442 personnes de soins et de services de santé et 75 autres fonctionnent a minima (sans permanence de nuit ni vaccination en stratégie avancée). Cette situation impacte fortement le système de santé avec des difficultés d’accès aux soins et services de santé et la faible capacité de certaines structures de soins à faire face à l’afflux de personnes déplacées.

Dans un tel contexte durement éprouvé et extrêmement dynamique, il s’avère nécessaire de suivre de manière régulière la disponibilité des services de santé et la capacité opérationnelle des services. C’est ainsi que le ministère de la santé en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entreprend la mise en place de l’outil HeRAMS qui est un outil de collecte rapide d’informations dans les formations sanitaires et d’aide à la prise de décision.