Caritas tire la sonnette d’alarme pour le Sahel. Plus de 7 millions en juin 2020 à risque de crise alimentaire.

La recrudescence des attaques armés, une mobilité humaine peu encadrée et un risque alimentaire accru sont en train de mettre en péril la cohésion sociale et la paix dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest. C’est le constat que fait le Groupe de Travail de Caritas Internationalis pour le Sahel qui s’est réuni du 27 au 29 janvier dernier à Bissau (Guinée Bissau).

Les représentants de 16 Caritas de la région du Sahel, de l’Europe et des Etats Unis et les délégués de Caritas Africa et Caritas Internationalis se sont réunis du 27 au 29 janvier 2020 à Bissau (Guinée Bissau) pour faire le point sur les programmes en cours, notamment ceux liés à l’agroécologie, la sécurité alimentaire, l’accompagnement des personnes en situation de mobilité, et vérifier la mise en place des mécanismes d’intégrité, de protection et de sauvegarde des enfants et des adultes vulnérables. Les participants ont fait le constat d’une situation alarmante pour une grande partie de la région.

Dégradation de la sécurité dans la région : la cohésion sociale en danger

Ces derniers mois, le Sahel a connu une recrudescence des attaques de groupes terroristes contre les forces de sécurité et les populations locales, créant de nouveaux mouvements de population. Cette situation d’insécurité est en outre exacerbée par de nombreux incidents violents, opposant des membres de différentes communautés. La cohésion sociale au Sahel est en péril. La condition d’insécurité, associée à l’augmentation des déplacements des populations et l’aggravation de la sécurité alimentaire, déstructurent les communautés et les plongent dans un cycle de violences intercommunautaires et intracommunautaires.

Face à ce contexte d’insécurité à causes multiples, le réseau des Caritas engagées pour le Sahel a mesuré l’importance d’intégrer dans tous les projets et programmes en cours de réalisation des mesures aptes à promouvoir la cohésion sociale et le maintien de la paix.

Sécurité alimentaire et agroécologie

Conséquence et cause à la fois de l’insécurité civile persistante dans la région, est l’aggravation inquiétante de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle des populations du Sahel. Au moins 7,2 millions de personnes seront d’ici juin en besoin d’assistance immédiate. Ce sont principalement les populations déplacées, contraintes à abandonner leurs champs, leurs bétails et leurs moyens de subsistance qui sont les plus affectés.

Droits des personnes en mobilité et traite des personnes

Dans le cadre des programmes adressés aux personnes en mobilité, une réflexion particulière a été donné au phénomène de la traite des personnes. Selon le Rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des êtres humains 2018, la plupart des victimes de la traite détectées en Afrique subsaharienne continuent d’être des enfants, en partie presque égales entre garçons et filles. La plupart de ces victimes le sont à des fins de travail forcé (63%). Dans ce contexte, les Caritas de la région sont engagés à promouvoir l’exercice des droits des personnes en situation de mobilité.

Protection des mineurs et des personnes vulnérables

Au cours de la rencontre, les représentants des Caritas de la région du Sahel ont échangé sur la mise en place des mécanismes d’intégrité, de protection et de sauvegarde des enfants et des adultes vulnérables, adoptés en 2018 par Caritas Internationalis.

La prochaine rencontre du GTCIS aura lieu au Cap Vert du 25 au 27 janvier 2021. Une session de formation sur la cohésion sociale y sera organisée.

