Caritas lance un appel d’urgence pour les « oubliés » du Burkina Faso

Caritas lance un appel d’urgence pour aider les personnes déplacées au Burkina Faso à survivre à la saison de soudure. Caritas Burkina Faso a alerté la confédération que, si aucune aide n’est fournie, plus de 2,2 millions de personnes souffriront de la faim dans ce pays au cours des prochains mois en raison des conflits et des conditions météorologiques extrêmes. C’est trois fois plus que l’an dernier.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest est devenu l’épicentre d’un conflit régional qui perdure et près d’un million de personnes ont été déplacées. Il s’agit de l’une des crises de déplacement dans le monde qui évoluent le plus rapidement et des centaines de milliers de personnes ont faim, soif et n’ont pas d’abri adéquat.

Le Directeur de Caritas Burkina Faso, le Père Constatin Sere, déclare : « Nous entendons souvent que le monde a oublié la crise au Sahel. Des pays comme le Burkina Faso sont confrontés à une grande variété de difficultés et sans aide, les gens vont terriblement souffrir. L’accès aux aliments nutritifs est limité pour ceux qui sont déplacés, et ils n’ont pas non plus accès à l’eau potable pour boire ou pour leur hygiène. »

Le Père Sere dit que la saison des pluies approche et que de nombreuses personnes manquent d’abris adéquats pour faire face aux tempêtes, aux vents et aux inondations qui s’ensuivront au cours des trois à cinq prochains mois.

Caritas lance un appel de 600 000 € pour fournir aux personnes déplacées, ainsi qu’aux familles qui les accueillent, une aide alimentaire et en espèces sur une période de quatre mois jusqu’à fin octobre 2020. Les distributions seront centrées sur les diocèses de Kaya, Fada N’Gourma, Nouna et Dédougou.

Les paniers alimentaires, qui iront à 1 500 ménages, contiendront suffisamment de nourriture pour un mois et incluront :

Un sac de 50 kg de riz ;

Un sac de 50 kg de sorgho ou de millet ;

Un sac de 25 kg de haricots ;

5 litres d’huile ;

2 kg de sel ;

5000 francs CFA pour que les gens puissent ajouter des aliments frais à leur alimentation.

Le Père Sere dit que les personnes déplacées et tous ceux qui vivent au Burkina Faso mettent leurs espoirs dans la paix et dans le retour à la normalité. « Si vous demandez à une personne déplacée ce qu’elle désire le plus, elle vous dira qu’elle veut retourner dans son village. Je crains que cela ne puisse pas se produire pendant longtemps car la violence ne diminue pas. Malgré les efforts de l’État, les groupes armés continuent de semer la terreur dans notre pays et d’emporter des vies », dit-il.

Il n’y a pas si longtemps, le Burkina Faso était pacifique et florissant. Mais au cours des quatre dernières années, les groupes armés le long de la frontière au nord et à l’est ont terrorisé, tué et semé la peur et l’instabilité dans ce pays de près de 20 millions de personnes.

Au nom de Caritas Burkina, le Père Sere remercie chaleureusement tous ceux qui souhaitent aider la population locale. « Malheureusement, 2,2 millions de personnes en juin, juillet et août vont souffrir de la faim, dans notre pays. »

« L’avenir est inquiétant mais nous continuons de mettre notre foi en Dieu et dans l’amour de nos frères et sœurs du monde entier. »

Pour plus d’informations, veuillez contacter Marta Petrosillo à l’adresse petrosillo@caritas.va.