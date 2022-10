Caritas cherche à réduire l’écart entre les sexes et à stimuler le secteur agricole au Burkina Faso, dans un contexte de crise alimentaire au Sahel

L’actuelle crise alimentaire à laquelle sont confrontées les populations de la région du Sahel comporte entre autres le fait que des millions de personnes sont privées de la nourriture et de l’eau nécessaires pour subvenir aux besoins de leur famille et pour maintenir leurs moyens de subsistance. Au Burkina Faso, on estime qu’un total de 3,3 millions de personnes – sur une population d’environ 20,4 millions que compte le pays – sont confrontées à une insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë.

Au cours de l’année 2020, OCADES (Caritas Burkina Faso) a aidé des milliers de villages à accéder à l’eau potable, à mieux gérer leur environnement grâce à la délimitation de forêts villageoises, et à dynamiser l’économie locale en dotant les hommes et les femmes des compétences nécessaires pour mieux maîtriser les techniques agricoles et d’élevage. Bien que l’agriculture soit la principale profession de la population, elle ne représente qu’environ 30 % du PIB du pays.

Caritas OCADES a entrepris un certain nombre d’activités pour professionnaliser le métier agricole. Dans les activités entreprises en 2020, plus de 60 % des personnes soutenues dans le domaine de l’environnement étaient des femmes (32 113 sur 51 091 producteurs). Dans le domaine de l’agriculture, essentiellement orienté vers l’agroécologie, environ 60 % des agriculteurs soutenus étaient des agricultrices. En outre, dans le secteur productif de l’eau, plus de 50 % des femmes ont reçu une formation ou un soutien.

Dans des régions comme Dédougou et la Boucle du Mouhoun, Caritas entreprend une série d’activités visant spécifiquement à renforcer les capacités des agriculteurs à produire des céréales, des légumes pour le maraîchage, à élever des volailles et à prendre soin de leur bétail. Début 2021, OCADES a lancé une session de formation de 6 mois visant à équiper 50 jeunes hommes et femmes dans le cadre de son Programme de développement intégré (PDI). Ce programme est financé par le ministère de la Coopération du Grand-Duché de Luxembourg et son ONG partenaire Chrétien pour le Sahel (CPS).

Selon le père André Toé, secrétaire exécutif de la Caritas OCADES à Dédougou, les jeunes sont les protagonistes de ce programme en ce qu’ils créent les conditions pour l’autonomisation, l’indépendance économique, la nutrition et la sécurité alimentaire. « Il est vrai que nous avons soutenu et continuons à soutenir les producteurs à la base à travers des sessions de formation et d’appui technique, mais cette fois-ci, nous avons voulu consacrer une attention particulière à ces jeunes à travers cette formation professionnelle », a-t-il déclaré.

A l’issue du programme de formation de 6 mois, les 50 participants (40 hommes et 10 femmes) ont ainsi acquis les connaissances et les compétences de la métier d’agriculteur et ont reçu un certificat de qualification de base (CQB). « Nous voulons, à travers les projets et programmes que nous menons sur le terrain, pouvoir doter le Burkina Faso et notre région en particulier de suffisamment de compétences, notamment dans le domaine agricole. C’est pour cela que nous avons commencé avec le CQB », a-t-il encore dit.

L’évêque de Dédougou, Monseigneur Prosper Bonaventure Ky, a souligné l’importance de ce projet de Caritas pour apprendre aux jeunes ruraux, hommes et femmes, à être des leaders, et à savoir vivre et travailler ensemble pour le développement des communautés auxquelles ils appartiennent. « Je suis très heureux que chacun d’entre eux reparte avec son parchemin et un minimum de matériel pour pouvoir s’installer et produire. Je les encourage à être des modèles dans leurs communautés », a déclaré l’évêque.

Caritas OCADES s’efforce de réduire la pauvreté et la vulnérabilité, en encourageant les personnes à participer à leur propre développement et en promouvant la bonne gouvernance ainsi que les actions nationales et internationales visant à favoriser le développement économique et social. OCADES vise en particulier à créer une société équitable, dans laquelle chacun a accès aux services sociaux, à l’eau potable, à l’éducation et aux moyens de production, et en particulier les femmes.