Cadre Harmonisé d’identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, en Afrique de l’Ouest et au Cameroun, Créé en Novembre 2021

Résultats de l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë courante en octobre-décembre 2021 et projetée en juin- août 2022

Résumé des résultats de la SAN

Consommation alimentaire: elle demeure globalement satisfaisante pour la majorité des zones à cette période de récolte. Toutefois, elle est déjà très dégradée au Burkina Faso dans les zones qui sont situées dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel, au Niger dans la quasi-totalité des régions, au Mali dans les régions de Gao et Mopti, dans quelques zones au Tchad, en Sierra Leone, en Mauritanie et au Ghana.

Moyen d’existence : les ménages dans la majorité des zones analysées font peu recours aux stratégies d’adaptation basées sur les moyens d’existence, de « crise à pire ». En revanche, dans les zones d'insécurité civile, les proportions des ménages ayant recours à ces stratégies sont importantes, principalement observées au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Cameroun, au Ghana, en Sierra Leone, en Gambie, au Tchad, en Mauritanie, en Guinée et au Nigeria.

Nutrition : le statut nutritionnel est en détérioration dans plusieurs pays spécifiquement au Mali et au Tchad. Les niveaux de la malnutrition aiguë se sont fortement dégradés dans les zones d’insécurité civile au Burkina Faso, au Niger et au Nigéria. Le risque de détérioration de l’état nutritionnel des enfants et des femmes va s’accroître avec la baisse de la fréquentation des structures de santé mais aussi avec le phénomène de fermeture de structures sanitaires qui persistent dans les zones affectées par la crise sécuritaire.

Mortalité : Les taux de mortalité sont acceptables dans la plupart des zones mais ont atteint des seuils de crise à urgence dans certaines unités d’analyse du Burkina Faso, du Niger, du Nigéria et du Tchad.