Burkina Kibaya: Le Bulletin bimensuel d’informations du HCR au Burkina Faso N° 00 Août 2019

Assistance d’urgence au Burkina Faso

Du cash pour aider des déplacés internes à se loger

T ienga n’a pratiquement rien dans sa maison, mais dit qu’elle se sent tout de même riche. Sa richesse, une maison qu’elle a construite avec l’argent qu’elle a recu du HCR.

Il y a quelques mois, cette sexagenaire et sa famille ont abandonné leur maison et leurs biens, lorsque des hommes armés ont attaqué Tikoundi, leur village natal, les forcant à fuir vers la ville de Barsalogho dans le Centre-Nord du Burkina Faso.

Après 20 kilomètres de marche, Tienga et sa famille sont arrivés dans la localité de Barsalogho où ils ont passé leur premiere nuit dans un enclos à bétail, avant de rejoindre d’autres déplacés internes qui se sont installés au Lycée de cette ville.

Au lycée, la situation était intenable pour Tienga et sa famille car la nuit tombée, chaque salle de classe héberge entre 60 et 80 personnes dans une promiscuité indescriptible: hommes, femmes et enfants con fondues.

Que ça soit à Barsalogho ou dans d’autres localités d’accueil, les déplacés internes vivent dans des familles d’accueil, des écoles, églises, mosquées ou à la belle étoile.

Cependant, grâce à l’aide du HCR et de ses partenaires, beaucoup des déplacés, dont Thienga et sa famille, ont pu se loger dans des conditions acceptables. En effet, dans le cadre d’un programme de logement financé par le gouvernement italien, le fonds CERF et le Fonds de Consolidation de la Paix, le HCR fournit du cash aux ménages déplacés pour construire leurs maisons et se procurer quelques articles ménagers essentiels. Ainsi, 3900 ménages déplacés de Barssalogho, de Kelbo et de Djibo dans le Centre-Nord et le Sahel, ont beneficié de ce soutien courant juillet 2019.

Tienga qui fait partie des tous premiers bénéficaires a déclaré, toute heureuse, aux équipes du HCR en visite chez elle: «Je me sens riche maintenant».

Comme elle, la vie de nombreuses autres familles déplacées s’est nettement améliorée après qu’elles aient bénéficié du programme cash pour le logement du HCR.