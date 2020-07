Burkina Faso: Évaluation des états techniques et opérationnels des principaux points d’entrée en matière de mesures de santé publique liées à la réponse au COVID-19, rapport #1 — juin 2020

Le Burkina Faso, déjà fortement fragilisé par une crise sécuritaire et humanitaire qui a accentué sa vulnérabilité dans plusieurs secteurs clefs, dont celle de la gestion des frontières et des espaces frontaliers, rencontre d’énormes défis à la suite de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19). La pandémie de COVID-19 a durement affecté les mobilités (des personnes et des biens) aussi bien de par son mode de contagion, qu’en raison des différentes mesures restrictives prises par le Gouvernement limitant les déplacements. Le Gouvernement a en effet successivement pris des mesures afin de limiter et de contenir la propagation du virus – notamment la fermeture de toutes les frontières aériennes et terrestres, des limitations de mouvements strictes à l’intérieur du pays (telles que l’interdiction de se déplacer entre régions, un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national, l’interdiction des entrées et sorties de personnes dans tous les chefs-lieux de provinces, ou la limitation du nombre de passagers dans les véhicules), ou encore la fermeture des écoles et des lieux de culte. Dans ce contexte, l’OIM, l’OMS, et le Gouvernement à travers le Ministère de la Santé et la Police Nationale ont conduit un exercice d’évaluation des capacités techniques et opérationnelles des principaux points d’entrée en matière de mesures de santé publique, en particulier celles relatives à la préparation et la réponse à la propagation du COVID-19. Cette évaluation permet de cartographier les points d’entrée principaux dans le pays et de collecter leurs statuts opérationnels, ainsi que de faire un état des lieux des restrictions et des mesures sanitaires et préventives mises en œuvre et des mécanismes de communication des risques et d’engagement communautaire en place au niveau de ces points. Ce rapport présente les résultats de la collecte de données effectuées au niveau de 11 points d’entrée officiels au Burkina Faso. Pour plus d’informations sur la méthodologie, consulter le cadre méthodologique au lien suivant: https://migration.iom.int/