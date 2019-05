Burkina Faso : Termes de référence du Groupe sectoriel WASH Urgence (18 mai 2019)

I. Contexte

Suite aux chocs externes récurrents tels que l’insécurité, les sécheresses, l’insécurité alimentaire chronique, les inondations soudaines auxquels les populations sont régulièrement exposées et à l’afflux massif personnes déplacées internes, des réfugiés maliens, il n’est plus à douter que l'efficacité opérationnelle reposerait le plus souvent sur la réponse en WASH efficace. Le Coordonnateur humanitaire du Système des Nations-Unies au Burkina Faso de concert avec les membres de l’équipe pays humanitaire, avait en 2012 procédé à l’activation des groupes sectoriels parmi lesquels figure le Groupe sectoriel Eau-Hygiène-Assainissement (WASH) urgence. La mise en place du groupe WASH urgence a pour objectif de soutenir la coordination et la réponse WASH à travers les évaluations, les partages d’information et la mise en œuvre des projets de réponse Humanitaire.

II. Mandat du groupe sectoriel WASH urgence au Burkina Faso

Le Groupe Sectoriel WASH urgence est un organe ad hoc de coordination entre les multiples acteurs intervenant dans le domaine humanitaire Eau, Assainissement et Hygiène pour faire face aux existantes et potentielles crises humanitaires au Burkina Faso.

III. Objectifs

L'objectif principal du groupe sectoriel WASH urgence est d’assurer la synergie entre les différentes structures intervenant dans le domaine du WASH en urgence au Burkina Faso, et de renforcer le partenariat entre les différents acteurs notamment les autorités locales, les organisations non gouvernementales, les bilatéraux techniques et financiers, le secteur prive en matière de préparation et de réponse WASH dans les crises.

IV. Domaine de responsabilité (WASH)

Le groupe sectoriel WASH urgence facilitera la mise en œuvre des stratégies et d’interventions efficaces face au risque de crises humanitaires, sur les aspects de préparation et de réponse, de prévention et de mitigation des risques, ainsi que de sortie de crises. Le Groupe Sectoriel WASH urgence vient en appui et collabore pleinement avec le CONASUR, la CONAREF, le Ministère de l’Eau et Assainissement, le Ministère de la Santé, et, avec l’ensemble des acteurs opérationnels pour renforcer l’analyse, la planification, la mise en ouvre et le suivi des activités humanitaires WASH.

V. Activités et cibles

a) Les activités (génériques)

Promotion de l’hygiène

Approvisionnement en eau potable

Gestion des excrétas

Gestion des ordures ménagères

Drainage des eaux pluviales

Lutte anti vectorielle

b) Cibles