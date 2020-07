Burkina Faso: Stratégie du sous-cluster violences basées sur le genre

I. CONTEXTE

Le Burkina Faso fait face à une crise profonde de protection consécutive à l’ampleur et l’étendue des déplacements forcés de population provoquées par l’escalade de la violence, particulièrement depuis janvier 2019. Cette situation a entraîné une dégradation sans précédent de la situation humanitaire du pays au point que l’on estime actuellement que 2,2 millions de burkinabè sont dans un besoin humanitaire de plus en plus croissant dans tous les secteurs. Parmi ces 2,2 millions de personnes, plus de 560 000 étaient des déplacées internes au 31 décembre 2019, et au 22 avril 2020, le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) dénombrait déjà 848 329 personnes déplacées internes (PDI) dont 516,642 enfants et 195,117 femmes.

Les cinq régions du pays les plus touchées par la crise humanitaire sont : le Nord, le Centre Nord, l’Est, la Boucle du Mouhoun et le Sahel. La région du Centre-Nord avec environ 387 203 PDI est celle qui compte le plus grand nombre des PDI (nombre ou pourcentage si données disponibles), suivi de la région du Sahel (nombre ou pourcentage si données disponibles).

Parmi les principaux problèmes tels qu’analysés par le Cluster Protection, nous pouvons citer : les attaques des groupes armés non identifiés sur les populations civiles et les représentations de l’État, le déplacement forcé et ses caractéristiques ; l’instrumentalisation des questions ethniques et religieuses à des fins de déstabilisation sociale. Ces différents problèmes et la crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19 augmentent les risques de protection dont les viols, les mariages précoces/forcés, la prostitution forcée, le proxénétisme, les grossesses non désirées, les violences entre partenaires intimes et les autres formes violences basées sur le genre y compris les Exploitations et Abus sexuels (EAS). À ces risques de protection s’ajoute les difficultés de prise en charge des violences sexuelles et autres formes de VBG liées aux obstacles à l'accès et à la continuité des soins et services de Santé Sexuelle et de la Reproduction (SSR) engendrés par la fermeture des centres de santé.

Des cas de Violences Basées sur le Genre (VBG) dont l’évolution est croissante sont signalés au sein des populations affectées par la crise humanitaire, ce qui nécessite des actions particulières et coordonnées.

Le Sous-cluster VBG (SC VBG) faisant partie intégrante du cluster protection, vise, en collaboration avec le ministère en charge de la Femme, des agences du système des Nations Unies et des ONG locales et internationales, à consolider, coordonner et améliorer les efforts et les activités de tous les acteurs intervenant dans la prévention et la réponse aux VBG dans le cadre de l'action humanitaire au Burkina Faso.