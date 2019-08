Burkina Faso : Stratégie de réponse en Abris_AME(NFI) du Groupe sectoriel

1. Contexte

Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent avec 1,2 millions de personnes qui ont besoin d’une assistance humanitaire. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a triplé depuis le début de l’année et a atteint 237,000 (réparties dont 86% se trouvent dans les communautés hôtes. Face à cette situation, le Gouvernement et les acteurs humanitaires se sont aussitôt mobilisés pour apporter une réponse. Ainsi, sous l’égide du gouvernement, les agences des Nations Unies et les ONG ont élaboré un plan de réponse d’urgence de 100 millions de dollars.

L’un des volets importants de cette réponse est relatif aux conditions d’hébergement de personnes déplacées internes. En effet, l’impact négatif de la dégradation de la situation sécuritaire sur les conditions de logement des familles déplacées les plus vulnérables persiste. La majorité des ménages déplacés vivent dans des familles d’accueil dont les capacités d’hébergement sont presque saturées. Certains ménages sont obligés de passer la nuit à la belle étoile faute de logements disponibles. Selon les enquêtes de profilage réalisées en 2018 et 2019, environ 80 % de PDI ne vivent pas dans des conditions adéquates de logement. Les typologies d’abris sont nombreuses et sont différentes selon la catégorie de vulnérabilité des personnes déplacées. Les PDI dans des regroupements spontanées ou des sites informelles sont parmi les plus isolées et marginalisées. Ils n’ont pas des liens sociaux avec la communauté hôte, n’ont pas accès à la terre et manquent des moyens pour construire leurs propres abris. Même parmi les familles d’accueil, il y a des situations de surpeuplement. Les récentes informations provenant de CONASUR font ressortir une estimation des typologies suivantes :