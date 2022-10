Burkina Faso - Redevabilité envers les populations affectées, septembre 2022

CONTEXTE.

Depuis 2020, des mesures ont été prises pour renforcer l’engagement communautaire et la redevabilité des acteurs humanitaires envers les populations affectées par les crises au Burkina Faso. Le Groupe de Travail sur l’Engagement Communautaire et la Redevabilité (CEAWG) a ainsi vu le jour avec pour objectif de soutenir la réponse humanitaire. Les actions collectives du CEAWG se basent sur la collecte et l’analyse conjointe de données (notamment les données MSNA) permettant de fournir des informations détaillées sur les principaux besoins prioritaires et préoccupations principales des communautés.

Les données MSNA sont disponibles aux niveaux de la région pour l’ensemble du pays, de la province pour 6 des 13 régions dites “particulièrement affectées par la crise”, et pour la commune de Kongoussi, pour deux groupes de population : les ménages nondéplacés et les ménages déplacés internes (PDI). Les données ont été collectées entre le 6 juin et le 14 juillet 2022. Un échantillonnage aléatoire par grappe (niveau de confiance de 90% et marge d’erreur de 10%) a été utilisé pour les ménages non déplacés dans les zones accessibles; et un échantillonnage non-probabiliste pour les ménages non déplacés dans les zones inaccessibles et pour les ménages déplacés. Plus d’informations sur la méthodologie ici.