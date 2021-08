Burkina Faso Rapport Trimestriel (Avril - Juin 2021)

Contexte opérationnel

La crise de protection au Burkina Faso affecte plus de 1,5 millions sur 3,5 millions de personnes ciblées par l’assistance humanitaire en 2021, dont près de 60% sont des enfants. Les personnes les plus touchées demeurent les déplacés internes et les communautés d’accueil. Ces populations ont individuellement ou collectivement perdu leurs capacités de réaction ou de résistance aux chocs dans les zones en conflit.

Le second trimestre de l’année 2021 a connu une escalade sans précédent de la violence, ciblant principalement les populations civiles. Une hausse des violations graves des droits humains et des abus a été constatée dans les régions du Nord, de l’Est, du Centre Nord et du Sahel.

Le pays a connu dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, l’attaque la plus meurtrière depuis 2015, commise contre le village de Solhan (région du Sahel) et ayant fait plus de 132 civils tués y compris des enfants et des femmes selon la source gouvernementale. La situation sécuritaire s’est fortement dégradée avec en toile de fond, des attaques des groupes armés non-étatiques (GANE) contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité.

Dans la région du Centre-Nord, les communes de Tougouri, Bouroum (pour le Namentenga), de Nasséré, Zimtenga, Bourzanga (pour la province du Bam) et de Barsalogho, Pissila (en province du Sanmatenga) continuent d’être la cible des attaques de groupes armés non identifiés avec comme conséquences une augmentation des PDI et des besoins humanitaires.

L’accès humanitaire ainsi que l’assistance aux PDI dans la province du Loroum, une des 4 provinces de la région du Nord, reste un grand un défi. Cela, malgré le fait que cette province soit parmi celles comptant le plus grand nombre de déplacés internes au Nord. La situation sécuritaire y est très fragile.

Dans la région de l’Est, l’on assiste de plus en plus à une réduction de l’espace humanitaire et à l’absence remarquée de l’Etat dans certaines communes. C’est le cas de la commune de Madjoari dans la Kompienga, où la population fait mouvement vers les lieux tels que Pama, Kompienga, Nadiagou et vers le Benin et le Togo.

L’accès aux services sociaux de base reste difficile dans les communes affectées par les déplacements internes dans la région de la Boucle du Mouhoun. La situation des VBG et de la protection de l’enfance ainsi que de la fermeture des écoles reste très préoccupante.

De façon générale, l’intensification des hostilités opposant les GANE aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et leurs auxiliaires, ainsi que des attaques ciblées, continuent d’affecter sérieusement la situation de protection des populations civiles en particulier des femmes, des enfants et autres personnes vulnérables.

L’insécurité grandissante et la perte des moyens de subsistance durant le déplacement affectent différemment les femmes et les filles ainsi que les hommes et les garçons. Tandis que la menace d’enrôlement forcé dans les groupes armés, pèse sur les hommes et les garçons, la problématique de sexe pour la survie devient une pratique courante des femmes et filles pour subvenir à leurs besoins. D’autres femmes, pour subvenir aux besoins des ménages s’adonnent à la collecte des produits forestiers avec tous les risques de violences sexuelles que cela comporte. La situation est devenue encore plus inquiétante au cours des mois de mai et de juin 2021, où plusieurs alertes sur des incursions des GANE et des déplacements internes ont été partagées par le RRM Frontline et les équipes de Monitoring de Protection du HCR et de DRC. Les déplacements de populations ainsi que les incidents de protection ont connu un accroissement dépassant les capacités de réponse des acteurs de la protection.

En effet, de 86 personnes civiles tuées dans 105 incidents sécuritaires entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, on est passé à 298 civils tués dans 115 incidents sécuritaires entre le 1er avril et le 14 juin 2021, soit une augmentation de presque 250% des civils tués entre le premier et le deuxième trimestre.

Selon les données du monitoring de protection, 735 incidents de protection ont été documentés au second trimestre contre 427 incidents au trimestre 1 de l’année (cf. rapport du premier trimestre 2021). En termes de violations des droits, ces incidents correspondent à 3 392 cas au premier trimestre et à 12 750 cas au deuxième trimestre, soit une augmentation de plus de 9 358 cas ; un indicateur de la détérioration de la situation sécuritaire et de protection dans le pays.