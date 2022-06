Burkina Faso — Rapport sur le suivi des flux de populations 45 (Avril 2022)

L’OIM, a travers l’outil de Suivi des flux de populations (Flow Monitoring) de la Matrice de suivi des déplacements (DTM), récolte des données à des points d’entrée, de sortie et de transit clés, afin de mieux comprendre les mouvements de populations à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de population est une activité qui permet de quantifier et de qualifier les flux et tendances de mobilités, les profils des migrants, et les expériences et routes migratoires. Au Burkina Faso, des points de suivi des flux de populations (FMP) ont été progressivement installés sur plusieurs lieux de transit importants à Dori/Seytenga en février 2018, à Kantchari en mars 2018, ainsi qu'à Faramana et Yendéré en avril 2018 pour faire le suivi des flux migratoires dans le pays.​

Au Burkina Faso, le suivi des flux de population se fait au niveau des quatre FMP et vise à mettre en lumière les zones particulièrement sujettes aux migrations transfrontalières et intrarégionales.

PRINCIPALES TENDANCES MIGRATOIRES

Durant le mois d’avril 2022, au total 45 333 migrants ont été observés au niveau des quatre FMP (dont 23 746 individus entrant au Burkina Faso (47%) et 21 587 individus quittant le Burkina Faso (53)). La moyenne journalière des flux est de 1 971 soit une baisse de 6 pour cent par rapport au mois précédent (2 155). Au cours de la même période, on constate une hausse des flux vers la Côte d’Ivoire. Cette hausse s’explique par le départ de plus en plus de migrants Nigériens et Burkinabè en Côte pour des activités agricoles.