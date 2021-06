Burkina Faso : Rapport mensuel de monitoring de protection - Région du Sahel (Mai 2021)

I. CONTEXTE

La Région du Sahel continue de connaître une recrudescence d’actes de violences orchestrés par les actions des groupes armés non étatiques (GANE) avec pour corolaire des violations graves des droits humains. La période sous revue a été marquée par un activisme des GANE avec des impacts considérables sur la situation humanitaire. Cette crise sécuritaire touche l’ensemble des provinces occasionnant des situations de précarité et de vulnérabilité extrême au sein des populations. A l’instar du mois d’avril, le mois de mai a également connu des incidents sécuritaires et/ou de protection dans plusieurs localités. Par conséquent, l’espace humanitaire est de plus en plus réduit avec de grands défis d’accès et d’assistance aux populations. Aussi, Il a été constaté des attaques qui ont visées directement des acteurs humanitaires dans la Région, surtout dans la province du Seno.

Comparativement aux mois passés, il a été enregistré plus d’incidents sécuritaires au cours de ce mois de mai (48 incidents), avec un grand impact sur les populations civiles. Le nombre de perte en vies humaines est de 65 donc largement supérieur à celui du mois dernier qui était de 27 personnes. Des attaques ont occasionné de nombreuses violations des droits humains notamment les violations du droit à la vie, du droit à la propriété, du droit à l’intégrité physique et psychique, du droit à la liberté et à la sécurité dont les principaux auteurs présumés sont des GANE avec 36 cas. Et cela est perceptible dans presque toutes les provinces. En effet, dans la nuit du 11 au 12 Mai 2021, deux frères ont été tués par des GANE à Wiboria localité de la commune de Falagountou. Cet incident a occasionné des mouvements de populations dans la ville de Falagountou.

La province du Yagha est la plus touchée par les incidents sécuritaires avec 42% des incidents du fait de l’activisme accru des GANE dans la zone. En effet, les 14 et 23 mai 2021, une femme enceinte et une fille de 12 ans ont respectivement été agressées physiquement par des GANE à Tangangari dans la commune de Boundoré. La femme a saigné jusqu’à la perte de sa grossesse à la suite des coups reçus et elle a été évacuée au CHR de Dori. La fille de 12 ans a quant à elle été conduite au CSPS de Takatami où elle a reçu des soins. Cependant, des GANE sont venus menacer les agents de santé en leurs interdisant de soigner les victimes des violences qu’ils occasionnent. En outre, Il a été enregistré le cas d’une femme enceinte vivant avec des membres de GANE qui s’est vu refuser des soins de qualité alors qu’elle souffrait.

En effet, elle avait été conduite par quatre membres de GANE au CSPS de Kourori dans la commune de Sebba pour des soins. L’infirmière après son diagnostic les a informés de ce que le cas nécessitait une évacuation au CMA de Sebba. Mais les accompagnants (des GANE) ont refusé. Ils ont dit à l’infirmière de faire ce qu’elle pouvait.

Dans la Région du Sahel, les provinces qui accueillent le plus nombre de personnes déplacées internes sont celles du Soum notamment la ville de Djibo, du Seno avec les villes de Dori et de Gorgadji ainsi que l’Oudalan notamment la ville de Gorom-Gorom. Cependant, la province du Seno qui restée pendant longtemps plus ou moins calme, est ces derniers temps régulièrement touchée par des incidents et demeure une zone à risque où la situation sécuritaire reste précaire et volatile. Mais le chef-lieu de Région qui est la commune de Dori reste la ville la plus stable où toutes les administrations fonctionnent normalement.