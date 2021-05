Burkina Faso : Rapport mensuel de monitoring de protection - Région du Sahel (Avril 2021)

I. CONTEXTE

Dans la région du Sahel, la période sous revue a été marquée par une persistance des activités des groupes armés non identifiés (GANI) avec des impacts considérables sur la situation humanitaire. Cette crise sécuritaire touche l’ensemble des provinces occasionnant des situations de précarité et de vulnérabilité extrême au sein des populations. A l’instar du mois de mars, le mois d’avril a connu aussi des incidents sécuritaires et/ou de protection dans plusieurs localités. En conséquence, l’espace humanitaire est de plus en plus réduit avec de grands défis d’accès et d’assistance aux populations.

Comparativement au mois dernier, il est constaté moins d’incidents sécuritaires au cours de ce mois de d’avril mais avec un plus grand impact sur les populations civiles. Il a été constaté plus de pertes en vies humaines au nombre de 53 personnes que le mois dernier qui était de 27 personnes. Des attaques ont occasionné de nombreuses violations des droits humains notamment les violations du droit à la vie, du droit à la propriété, du droit à l’intégrité physique et psychique, du droit à la liberté et à la sécurité. Et cela est perceptible dans presque toutes les provinces. En effet, Le mardi 27 avril 2021, des GANI motorisés ont fait irruption dans le village de Yataku et dans le hameau de culture de Koumbré dans la commune de Seytenga, province du Seno et ont tués 18 personnes, pillé des maisons, vandalisés des greniers et emportés du bétail appartenant aux habitants. Cette localité est située à la bande frontalière Niger-Burkina. Cet incident a occasionné un grand mouvement de populations de ces localités vers la ville de Seytenga. A la date du 29 avril 2021, l’action sociale a enregistré 348 ménages de 2224 personnes dont 438 femmes, 484 hommes et 1302 enfants. La province du Seno à travers la ville de Seytenga a connu un grand flux de nouvelles PDI au cours de ce mois sous revue. La province du Yagha est la plus touchée par les incidents sécuritaires et de protection surtout la commune de Mansila avec des cas d’enlèvements. La province du Yagha est la plus touchée par les incidents sécuritaires du fait de l’activisme accru des GANI dans la zone. Dans la Région du Sahel, les provinces qui accueillent le plus de personnes déplacées internes sont celles du Soum notamment la ville de Djibo, du Seno avec les villes de Dori et de Gorgadji ainsi que l’Oudalan notamment la ville de Gorom-Gorom. La province du Seno a été touchée par les incidents et demeure toujours une zone à risque où la situation sécuritaire reste précaire et volatile. Cependant, le chef-lieu de Région qui est la commune de Dori reste la ville la plus stable où toutes les administrations fonctionnent normalement.