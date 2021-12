Burkina Faso : Rapport mensuel de monitoring de protection - Région des Hauts-Bassins (novembre 2021)

I. Résumé

Bien que présentant un visage moins alarmant que les autres régions à forts défis sécuritaires, la situation sécuritaire dans la région des Hauts-Bassins se dégrade de plus en plus. Et ce contexte d’insécurité est la résultante des activités des GANEs dont la présence est de plus en plus signalée dans la région. Ces acteurs armés seraient de deux ordres : il s’agit d’abord de bandits armés qui seraient auteurs d’actes criminels tels que des braquages, d’agressions à main armée, de vols, dans les centres urbains et sur certains axes routiers. Ensuite, en plus d’être un couloir de passage pour rejoindre la région des cascades, la région des Hauts-Bassins commence à être impactée par des activités de combattants radicaux qui appartiendraient au Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM). Les provinces les plus touchées par cette situation d’insécurité grandissante dans la région sont le Kénédougou et le Houet. En effet, dans la province du Houet, une opération de sécurisation a été menée par les forces de défense et de sécurité contre des GANE le 02/11/2021 à Tapako dans la commune de Toussiana. Cette offensive aurait coûté la vie à cinq membres des GANEs avec des risques de protection pour la population de la localité concernée et les zones environnantes. Au cours de ce mois de novembre, les activités de monitoring ont permis le suivi et le rapportage de 06 incidents de protection avec 04 types de violations des droits humains enregistrés. Un autre fait marquant requérant une attention particulière et des actions fortes dans la région est que la cohésion sociale est mise à rude épreuve. En effet, des communautés ethniques dans les communes de Karangasso-Vigué, Banzon et Samoroguan ne seraient pas en parfaite symbiose.