Burkina Faso : Rapport mensuel de monitoring de protection - Région des Cascades (novembre 2021)

I. Résumé

Le contexte sécuritaire de la région des Cascades au cours de ce mois de novembre 2021 a continué à se dégrader sur le plan sécuritaire et de protection. Cette situation se caractérise par de multiples incursions des Groupes Armées Non Etatiques (GANEs) surtout dans la province de la Comoé et plus précisément dans la commune de Mangodara. Ces incursions de GANEs se soldent généralement par des exactions à l’encontre de la population civile. En effet, les GANEs qui contrôlent la quasi-totalité des villages environnants de la commune de Mangodara tels que Mouroukoudougou, Noumoukiédougou, Pélgo et Angamadougou s’adonnent à des assassinats ciblés, des enlèvements, des pillages et à des extorsions et destructions de biens. A titre illustratif, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 Novembre 2021, le camp de la gendarmerie de Mangodara en construction a fait l’objet d’une attaque armée perpétrée par les GANE. Dans la journée du 14 novembre2021, l’explosion d’une mine posée par les GANEs a causé des blessures au visage d’un VDP. Également dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021, des GANE se seraient introduits dans le village de Angamadougou dans la commune de Mangodara et y auraient assassiné un homme. Au cours de la nuit du 20 au 21 novembre 2021 des GANE auraient visité les campements de Noumoukiédougou dans la commune de Mangodara et auraient volé des troupeaux d’animaux et enlevé un jeune homme. Toujours dans cette dynamique, au cours de la journée du 27 novembre 2021, alors que huit (08) habitants du village de Noumoukiédougou se rendaient aux champs pour les récoltes, des GANEs les auraient séquestrés, molestés, ligotés et conduits dans la forêt. Les deux plus jeunes seront libérés avec un message à destination des habitants les sommant de quitter la localité sous peine de représailles. Dans la journée du 30 novembre 2021, des GANEs auraient brûlé des champs, des récoltes et des maisons dans un campement de Noumoukiédougou (Pèlgo) une localité située à 10 km de Mangodara. Ces multiples incursions de GANEs ont provoqué un grand sentiment de psychose généralisée au sein des populations des villages autour de la commune de Mangodara et engendré un fort mouvement de la population vers d’autres zones jugées jusque-là stables. Ces zones d’accueils sont essentiellement les chefs-lieux des communes, des provinces et de régions. Il s’agit de la ville de Mangodara, de Niangoloko, de Banfora et de Bobo Dioulasso. Des mouvements sont également signalés vers la Côte d’Ivoire.