Burkina Faso : Rapport mensuel de monitoring de protection - Centre-Nord (avril 2021)

I. CONTEXTE / POINTS SAILLANTS

Au cours du mois d’avril, l’on note une nette dégradation de la situation sécuritaire dans la région du Centre-Nord. Deux (2) attaques terroristes ont été perpétrées contre les Forces de Défense et de Sécurité et les Volontaires pour la Défense de la Patrie.

Les structures humanitaires continuent de venir en aide, avec l’appui de leurs partenaires techniques et financiers, aux personnes déplacées internes (PDI) et aux communautés hôtes. Ces activités sont centrées sur les zones accessibles telles que les chefs-lieux des communes à l’exception de Dablo et de Pensa où l’accès aux bénéficiaires est difficile à cause de l’insécurité.

II. ZONES COUVERTES

La figure ci-contre présente les zones couvertes au cours du mois sous rapport. L’analyse de ladite figure indique un taux de couverture de 32,14%. Cent sept (107) missions de monitoring ont été effectuées par les moniteurs de protection dans neuf (9) communes de la région. Les communes de Yalgo et de Kaya enregistrent plus de missions de monitoring respectivement 25 et 21. Ces missions s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de monitoring de protection à savoir l’enregistrement et l’élaboration de notes aux dossiers au profit des cas individuels de protection (65,42%), les visites à domicile (21,50%) et l’enregistrement et l’élaboration de notes aux dossiers au profit des personnes à besoin spécifique (13,08%).

III. CARACTERISTIQUES DES MOUVEMENTS DE POPULATIONS

Cinquante-sept (57) mouvements de populations ont été enregistrés au cours du mois sous rapport. Ces mouvements ont occasionné le déplacement de mille sept cent dix-sept (1 717 ) personnes comme l’atteste le tableau.