Burkina Faso : Rapport de situation (20 sep 2022)

FAITS SAILLANTS

1 520 012 personnes déplacées sont enregistrées au Burkina Faso au 30 Avril 2022.

59,13% de ces personnes déplacées internes sont des enfants.

708 341 élèves sont affectés par la fermeture de 4258 écoles.

Commémoration Journée Mondiale de l'Aide Humanitaire 2022

Forte mobilisation pour rendre hommage aux acteurs humanitaires

« Il faut tout un village ». C’est sous ce thème global que la communauté humanitaire au Burkina Faso, à l’instar du monde entier, célébré la 23e Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire (JMAH) à travers un panel à Ouagadougou et diverses autres activités dans les régions du Centre Nord ; de l’Est et du Nord. Ces diverses activités de commémoration ont servi de cadre de réflexion et de mobilisation des communautés affectées, des acteurs humanitaires pour des réponses efficientes aux besoins des personnes affectées par la crise. En rappel l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution désignant le 19 août comme la Journée mondiale de l'aide humanitaire, en référence à l’attentat à la bombe contre l'hôtel Canal à Bagdad le 19 août 2003 qui a tué 22 travailleurs humanitaires, dont le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Irak, Sergio Vieira de Mello.

A Ouagadougou, c’est à travers la tenue d’une cérémonie de commémoration officielle, avec comme élément phare un panel d’experts humanitaires, que la JMAH a eu lieu. Ouvrant la cérémonie de la part de son homologue de l’action humanitaire absent, le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, M. Robert Kargougou, a saisi cette opportunité pour « inviter les communautés à la base à persévérer dans cet esprit de solidarité et d’entraide ; et saluer les vaillants acteurs du monde humanitaire qui, quotidiennement et inlassablement, œuvrent pour une promotion des droits des personnes déplacées internes et des communautés hôtes vulnérables ». Le panel, tenu sous le thème « Engagement communautaire et réponse humanitaire : comment cocréer des solutions efficaces aux besoins des personnes affectées » a été animé par Saturnin Sankara, Secrétaire permanent du Conseil National du secours d’urgence (SP/CONASUR), Christelle Kalhoulé, présidente du secrétariat permanent des ONG (SPONG), Dr Thomas Ouédraogo, directeur exécutif du centre pour la gouvernance démocratique, de Barbara Manzi coordonnatrice humanitaire sous la modération du directeur de l’association TinTua, Yves Ouoba. Avec comme personnalité ressource, Naaba Wobgo de Kaya, leader communautaire et lauréat du prix Nansen du UNHCR, ce panel a permis à la communauté de rappeler la notion de l’engagement communautaire, de mettre en exergue son importance et de trouver ensemble les voix et moyens pour en faire une réalité tangible dans la réponse humanitaire. Les panélistes ont appelé les acteurs humanitaires à garder au cœur de leurs actions « l’humain » tout en demandant à la communauté de la patience et de la compréhension en vue de faciliter l’action humanitaire sur le terrain.

Dans la région du Centre-Nord la commémoration a connu une mobilisation particulière de la communauté humanitaire et de ses partenaires à travers l’organisation d’une exposition ouverte au public, d’un match de football, d’une sensibilisation sur les VBG, la cohésion sociale et les principes humanitaires, à travers des jeux de questions-réponses et des sketchs. Dans son allocution le haut-commissaire de la province du Sanamatenga a félicité les acteurs humanitaires et les a invités à entretenir une étroite collaboration avec les populations affectées et les services techniques de l’état.

La région de l’Est a elle aussi connue une belle mobilisation lors de la journée à travers la tenue d’une cérémonie officielle au cours de laquelle le gouverneur de la région à appeler les acteurs humanitaires et les communautés à faire du thème « il faut tout un village pour soutenir une personne en situation de crise » une réalité dans la région. Un repas communautaire avec les personnes déplacées internes et un tournoi de football a rehaussé l’éclat de la commémoration.

La région du Nord n’est pas restée en marge de la commémoration de la journée car en plus de l’exposition organisée par les acteurs humanitaires, une plantation d’arbre avec les autorités ainsi qu’un match de football humanitaire-PDI et un jeu radiophonique ont été organisés pour marquer le désir des uns et des autres de collaborer ensemble pour un meilleur avenir des personnes affectées par la crise.