Burkina Faso : Rapport d’évaluation des besoins de protection de l’enfant (du 1er au 9 février 2021)

Résumé analytique

Depuis la fin de l’année 2019, le Burkina Faso est marqué par une dégradation continue du tissu social et la mise en branle de l’environnement protecteur de l’enfant. La multiplication des attaques violentes contre les civils par les groupes armés non étatiques dans les différentes localités des régions du Nord, du Centre Nord, de l’Est et du Sahel oblige parfois des villages entiers de se vider de leurs populations, ce qui illustre la gravité de la situation. Face à une telle brutalité, la vulnérabilité des enfants ne cesse d’accroitre et leur état émotionnel est de plus en plus impacté. Depuis, les données d’enregistrement des personnes déplacées évoluent de manière croissante dont les enfants représentent plus de 60%. Cette augmentation génère des besoins de protection de plus en plus croissants. L'évaluation conjointe des besoins en protection de l’enfant assure que la programmation est basée sur les évidences en tenant compte de la géographie et les groupes de populations, les facteurs de risque et de protection ainsi que les moteurs de la violence contre les enfants au Burkina Faso. L’évaluation a été coordonnée et mise en œuvre par le domaine de responsabilité de protection de l’enfance sous le leadership du Ministère de la femme et de l’UNICEF. Cette évaluation a pour objectif de mieux élucider les besoins de protections des enfants déplacées et des communautés hôtes affectées par la crise sécuritaire. Elle vise une meilleure planification de la réponse de protection de l’enfant. Aussi, elle permet d’anticiper l'impact de la crise sécuritaire sur les enfants. La méthodologie de recherche combine des méthodes quantitatives (administration de questionnaires individuels auprès des enfants de 12 à 7 ans), et des méthodes qualitatives (entretiens semi-structurés avec des informateurs clés, groupes de discussions avec les enfants et autres acteurs de protection).

Synthèse des grandes conclusions :

(i) ENAES - les chiffres relatifs aux enfants séparés et non accompagnés restent susceptibles d’inclure la présence d’enfants vivant en situation de rue ou des talibés qui ont abandonné leurs foyers coraniques à la suite du déplacement. Les enquêtes relèvent un nombre élevé d’enfants séparés et non accompagnés. Le déplacement forcé ainsi que la perte d’un parent lors des attaques armées restent les causes principales de séparation. La majorité de ces enfants sont localisés dans la Boucle du Mouhoun suivi de l’Est. La distribution par sexe met en lumière une forte proportion de garçon (52%), ce qui pourrait alerter sur le risque de recrutement forcé ou des problèmes de violences. Les enquêtes révèlent en outre qu’environ 40% des enfants non accompagnés bénéficient d’une prise en charge alternative dans une famille d’accueil (FAT) spontanée qui les a accueillis volontiers contre environ 10% seulement qui vivent dans des familles d’accueil formellement établies par un prestataire de service. Et près de 20% vivent seuls et autour de 22% sont dans la rue exposés à toute forme d’intempéries et de risques de protection.

(ii) Dangers et blessures, Violence physiques, traite d’enfant, autres pratiques néfastes et handicap : Un enfant sur deux est touché par la violence physique ou maltraitance dans les 6 régions, dont 82% des filles. Ceux de plus de 14 ans sont particulièrement touchés par la maltraitance. De plus en plus d’enfants sont exposés à divers risques mettant en danger leur vie.

Parmi ceux-ci, le mariage d’enfants demeure le risque le plus élevé (23%). Ce taux est plus élevé pour les enfants qui ont atteint 14 ans.

(iii) Enfants associés aux forces armées ou groupes armés : Le recrutement par des groupes armés représente l'une des plus grandes menaces pour les enfants affectés par les conflits armés. 12% d’enquêtés affirment que les enfants de leurs communautés sont utilisés ou ont été utilisés par les forces ou groupes armés opérant dans la zone.

Parmi eux, 22% affirment avoir vu les enfants en compagnie des membres des groupes armés, dont la majorité (61%) seraient des garçons.

La tranche d’âge 14-17 serait particulièrement affectée ; plus de 1/3 d’enfants à risque de recrutement et d’utilisation par les groupes armés se trouvent dans la région du Sahel et 20% se trouvent dans la région de l’Est.

Les deux régions mises ensemble représentent plus de 50% d’enfants. Environ 4% des répondants vivants dans la région du Nord suivi de la Boucle de Mouhoun (2.53%) et du Sahel (2.32%) estiment avoir vu des enfants en compagnie des membres des groupes armés dans leurs régions respectives.

Il faut noter que ces chiffres reflètent les observations faites par les interlocuteurs clés et sont susceptibles de changer d’une étude à une autre. Cela illustre encore la difficulté d’aborder la question des EAFGA dans des discussions avec des personnes inconnues.

(iv) Détresse psychosociale et enfants victimes d’exclusion : Le changement de comportement des enfants depuis l’arrivée massive de déplacés est perceptible. Dans la région du sahel, 10 sur 11 personnes touchées l’affirment contre 17 sur 20 enquêtés au Nord. Les changements observés par les communautés se traduisent essentiellement par des troubles importants du sommeil engendrant des insomnies et des cauchemars.

(v) Violences sexuelles : La situation de conflit que traverse le Burkina Faso a exacerbé les schémas de discrimination préexistants à l'égard des femmes et des filles, les exposant ainsi à des risques accrus de violation de leurs droits fondamentaux. 64% des personnes interrogées estiment qu’il y a une nette augmentation de nombres d’incidents liés aux violences sexuelles, conséquence directe de la crise sécuritaire et des conditions de vie des personnes déplacées. Deux activités vitales exercées par les populations, le pâturage (20%) ainsi que la recherche des bois de chauffe (19%) constituent les facteurs d’expositions des enfants aux viols. De plus, les données révèlent aussi plusieurs cas de violence sexuelle qui auraient eu lieu au sein des familles.

(vi) Travail des enfants : La majorité (72%) de personnes enquêtées estime que les enfants continuent d’exercer les travaux difficiles et dangereux. Aussi, des cas de prostitution ont été identifiés.

Ces résultats sont alarmants étant donné que le Burkina Faso dispose d’un cadre juridique aligné sur la réglementation internationale en matière de travail des enfants et a ratifié différentes conventions sur les pires formes de travail des enfants et des acteurs humanitaires dont notamment l’UNICEF multiplient des efforts dans la sensibilisation sur les risques encourus par les enfants.

(vii) Enregistrement des naissances : A l’opposé des enfants issus de la communauté hôte dont la majorité (89%) possèdent un acte de naissance, les enquêtes indiquent que 90% des enfants déplacées ne sont pas en possession de leur document d’état civil du fait des déplacements.

(viii) Services de protection de l’enfant et mécanisme de coordination : 75 % des enquêtés affirment qu’il existe un mécanisme de coordination de protection de l’enfance dans la quasi-totalité des régions affectées. Les services disponibles sont majoritairement, la prise en charge alimentaire (22%), la prise en charge sanitaire (19%), le soutien psychosocial (19%), la prise en charge vestimentaire (15%), l’espace amis des enfants (9%), la médiation (8%), les activités récréatives (7%) et le soutien psychosocial (1%).