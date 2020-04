Burkina Faso, Régions Centre et Centre - Ouest- Suivi des Urgences - COVID-19 Rapport #4 (11 au 24 avril 2020)

L'outil de suivi des urgences a pour but de collecter et de fournir des informations à jour sur les évènements liés au COVID-19 enregistrés aux points d’entrée ainsi qu’aux points de suivi des flux (FMP) de la DTM. Ce rapport présente des informations sur les mouvements des populations bloquées du 11 au 24 avril 2020 dans les communes de Kokologo et de Ouagadougou.

ÉVENEMENT: IMPACT DE FERMETURE DES FRONTIÈRES

Du 11 au 24 avril 2020, environ 1 700 individus en partance de Diébougou (région Sud Ouest) du Burkina Faso et cherchant a rallier Ouagadougou pour rentrer chez eux, dans leurs régions d’origine, se sont retrouvée bloqués dans leurs parcours dans les communes de Kokologo (Région Centre Ouest) et de Ouagadougou (Région Centre) suite aux mesures de quarantaine prises par les autorités dans le cadre de la réponse à l’épidémie du COVID-19.

Les personnes placées en quarantaine sont toutes de nationalité nigérienne. Suite aux affrontements entre communautés locales et travailleurs nigériens sur le site d’orpaillage de Kpologo (Région Sud Ouest), elles ont quitte le site pour rentrer au Niger. Parmi elles figures 1 690 hommes et 10 femmes. La majorité (1 547) se trouvent à Kokologo, tandis que 202 sont à Ouagadougou.

Les populations bloquées ont trouve refuge dans les cours des écoles à Kokologo et au Consulat de la République du Niger à Ouagadougou.

Des dispositifs de lavage des mains ont été installés dans le cadre de la prévention contre la propagation du COVID-19.

Par ailleurs, la prise en charge des cas de maladies est prévue, et des médicaments ont été achetés a cet effet;

L’OIM a fourni une distribution alimentaire et d’articles non alimentaires. A cela s’ajoute un approvisionnement en eau par citerne.

Ces populations nécessitent une assistance urgente en vivres et abris ainsi que la mise en place de mesures d’information, protection, hygiène et assainissement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.