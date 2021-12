Burkina Faso Région du Sahel, Central Monitoring de protection (Novembre 2021)

I.Contexte

Le contexte opérationnel au cours de la période de novembre a été marqué par des attaques et des actes de violences orchestrés par des groupes armés non étatiques (GANE) avec pour corolaire des violations des droits humains. Ces incidents de sécurité qui ont concerné toutes les quatre provinces ont contribué à réduire l’espace humanitaire et accroitre la vulnérabilité des populations surtout les femmes et les enfants.

Moins d’incidents ont été enregistrés au cours de ce mois de Novembre comparativement au mois précédent. En effet, au total 37 incidents ont été enregistrés (contre 50 incidents en octobre) lesquels ont occasionnés plusieurs violations des droits humains dont les droits à la vie, à la propriété, à l’intégrité physique et psychique, à la liberté et à la sécurité. Ainsi, 280 personnes ont été victimes de violation des droits humains dont 65% d’hommes et les principaux auteurs de ces violations sont les GANE.

40% des incidents enregistrés l’ont été dans la province du Yagha notamment dans les communes de Boundoré et Mansila. Cependant, la province du Seno a enregistré plus de victimes de violations des droits humains dont 116 à elle seule sur les 280. Des mouvements réguliers de populations vulnérables affectées par la crise, essentiellement des femmes et des enfants ont été enregistrés dans la commune de Sebba du fait de la situation sécuritaire dans la Commune de Mansila.

Il a été enregistré également des mouvements de populations de 2147 PDI venues de Boundoré et Mansila pour s’installer à Sebba.

Les provinces qui accueillent le plus de personnes qui ont été contraintes au déplacement sont celles du Soum (291 932) avec la ville de Djibo (251 125), du Seno (113 300) avec les villes de Dori (54 309) et de Gorgadji (39 900) ainsi que l’Oudalan (69 814) avec la ville de Gorom-Gorom (32 456). Cependant, la province du Seno jadis calme, est de plus en plus touchée par les incidents et demeure une zone à risque où la situation sécuritaire reste précaire et volatile. Le constat est que le chef-lieu de Région qui est la commune de Dori reste la ville où toutes les administrations fonctionnent normalement même si quelques cas de petites criminalités sont enregistrés dans certains quartiers depuis un certain temps. Mais il faut relever que l’accès à Dori par voie routière devient de plus en plus problématique à cause de l’activisme des GANE sur l’axe Kaya Dori. En effet ces derniers effectueraient souvent des contrôles irréguliers d’identité à travers des check point sur cet axe et des enlèvements de civils ont même déjà été signalés.