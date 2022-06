Burkina Faso : Présence opérationnelle du HCR - Fiche d'information sur le pays - Juin 2022

Aperçu de la situation

Le HCR appuie le Gouvernement burkinabè dans le cadre de l’assistance et de la protection aux réfugiés, demandeurs d’asile, personnes déplacées internes et personnes apatrides ou à risques d’apatridie, tout en incluant les populations hôtes les plus vulnérables dans 281 communes dans les 13 régions du pays. Pour atteindre ces objectifs, le HCR travaille avec des structures gouvernementales, les ONG nationales & internationales et associations. A travers sa stratégie de localisation, le HCR s’évertue à répondre aux besoins des différentes populations en assurant une large couverture des interventions.

En ce qui concerne la couverture, les régions de l’Est et du Centre-Est restent moins couvertes proportionnellement aux besoins.

Des activités de protection sont mises en œuvre dans les 13 régions, en particulier le monitoring de protection (P21) couvrant 10 régions et l’enregistrement des PDI assuré par le Gouvernement avec le soutien du HCR, dans les 13 régions du pays.