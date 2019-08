Burkina Faso : Points de Suivi des Flux de Population - Dashboard #28 (juillet 2019)

L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux dans le but de mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de populations est une activité qui vise à quantifier les flux, à identifier les tendances, à définir les profils des voyageurs et à retracer les routes migratoires sur un point d’entrée, de transit ou de sortie donné. Au Burkina Faso, des points de suivi des flux (FMP) sont installés sur plusieurs lieux de transit importants de Ouagadougou depuis février 2017. D’autres points à Dori/Seytenga en février 2018, Kantchari en mars 2018, Faramana et Yendéré ont été installés en avril 2018.

Au cours du mois de juillet 2019, les principaux motifs de déplacement des personnes transitant par les points de suivi des flux ont été: la migration saisonnière* (38%), les mouvements locaux de courte durée* (32%), la migration économique de plus de six mois* (29%) et le tourisme (3%).

Les Burkinabés (60%), les Nigériens (28%), les Maliens (7%), les Togolais (1%) et les Ivoiriens (1%) ont été les principales nationalités observées aux différents points de suivi des flux au cours de ce mois.