Burkina Faso : Points de Suivi des Flux de Population - Dashboard #26 (mai 2019)

Au Burkina Faso, des Points de suivi des flux (FMP) sont installés sur plusieurs lieux de transit importants à Ouagadougou, Dori/Seytenga, Kantchari, Faramana et Yendere. Au cours du mois de mai 2019, 2 090 personnes ont été observées en moyenne chaque jour aux FMP, soit une baisse de 5% par rapport au mois précédent. Les principaux motifs de déplacement des personnes transitant par les points de suivi des flux ont été: les mouvements locaux de courte durée (37%), la migration saisonnière (34%) la migration économique de plus de 6 mois (26%) et le tourisme (3%). La grande majorité des personnes observées (87%) venait du Burkina Faso, et la plupart se dirigeait vers le Niger (44%) et la Côte d'Ivoire (34%). Les Burkinabés (48%), les Nigériens (43%) et les Maliens (5%) ont été les principales nationalités observées aux différents points de suivi des flux au cours de ce mois.