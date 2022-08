Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2022 - Addendum Cycle de Programme Humanitaire 2022 , Publié en Août 2022

1.2 - Changements du contexte et impact de la crise

La crise complexe et volatile du Burkina Faso continue de se détériorer. Les premiers mois de 2022 sont marqués par une augmentation substantielle des personnes déplacées internes (PDI), une aggravation rapide de la situation d’insécurité alimentaire et la détérioration significative à l’accès à l’eau et aux services sociaux de base. Cependant, l'intensification nécessaire de la réponse est entravée par le manque de financement. De plus, les impacts de la crise progressent plus rapidement que les ressources disponibles pour couvrir les besoins humanitaires.

La hausse du niveau général des prix impacte toutes les populations vivant au Burkina Faso. Les produits pétroliers, du riz, du mais blanc, de l’huile de coton et de l’huile d’arachide sont des produits de nécessité de base et ont connu une augmentation significative de leur coût. Compte tenu de la situation économique mondiale, il est très probable que cette tendance augmentera.

La communauté humanitaire appelle urgemment à un engagement renouvelé de la part de tous les contributeurs afin de s'assurer que personne ne soit laissé de côté.

De fait et au vu de l’augmentation des besoins humanitaires au Burkina Faso, la communauté humanitaire propose un addendum du Plan de Réponse humanitaire (HRP) pour une priorisation de l’action. 805 millions de dollars américains sont nécessaires pour offrir une assistance digne et adéquate aux personnes en situation d’extrême besoin, soit une augmentation de 36% par rapport au HRP originel (de 591 millions de dollars).

Le nombre de personnes déplacées interne a augmenté de 20% entre janvier et avril 2022, passant de 1,6 millions le 31 décembre 2021 à 1,9 million au 30 avril 2022. De plus, 1 million de personnes sont dans des zones considérées comme enclavées dont 600 000 PDI.

Une insécurité alimentaire et nutritionnelle criante est observée pendant cette période de soudure (juin-août 2022), avec 3,45 millions de personnes en insécurité alimentaire sévère (CH phase 3+) (Cadre Harmonisé mars 2022), et une augmentation de 15% des montants des prix (de 113 750 FCFA à 131 291 FCFA) (Panier de Dépenses Minimum (MEB) avril 2022). En conséquence, un écart budgétaire important est rapporté au sein des acteurs opérationnels ; ils ont besoin de plus de financement pour apporter une assistance humanitaire aux personnes les plus vulnérables.

Les hostilités et les affrontements actifs dans les régions du Centre-Nord, de l’Est, du Nord, du Sahel, de la Boucle de Mouhoun combinés à l'insécurité croissante dans les Cascades et le Sud-Ouest, ont entravé la capacité des organisations humanitaires à atteindre les personnes affectées, et ont réduit la capacité de la population civile à accéder l'aide. Les six premiers mois de 2022 marquent une augmentation de 76% des incidents sécuritaires par rapport à la même période en 2021 (925 incidents en 2022 et 525 en 2021) (ACLED).

La violence est l'un des principaux facteurs de besoins dans la région. De fait, les points d’eau sont désormais ciblés par des attaques marquant une détérioration pour l’accès à l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène (EHA). Ceci impacte la plupart des autres secteurs humanitaires, tels que la nutrition, la sécurité alimentaire, la santé et la protection. Le contexte sécuritaire détérioré impacte l’accès humanitaire ainsi que l’approvisionnement des marchés locaux ; affectant les populations vulnérables et leur accès aux denrées essentielles.

Dans ce contexte, les Nations Unies et les partenaires humanitaires ont fourni une aide alimentaire, de nutrition, d’abris d'urgence, de soins de santé, d’eau, d’assainissement et d'hygiène, d'éducation et de protection à plus de 1,3 millions de personnes pendant le premier semestre de l’année, atteignant des zones difficiles d'accès. Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a récemment été renforcé par un troisième hélicoptère afin de permettre des vols plus réguliers vers les zones difficiles d'accès et pour accroître les frets.

Face à un environnement fluide, la communauté humanitaire met l'accent sur la fourniture d'une assistance aux personnes les plus vulnérables. Les acteurs humanitaires s’engagent à mener des efforts concertés pour s'assurer que leurs opérations accompagnent les personnes dans le besoin là où elles se trouvent, y compris lorsqu'elles optent pour un retour volontaire.

Les fonds mobilisés ne sont pas à la hauteur de ces besoins croissants et les défis opérationnels existants.

Seulement 209 millions de dollars sur les 805 millions de dollars requis au titre du HRP ont été reçus au 15 août 2022 (soit 26%). Sans une intensification substantielle de la réponse, les individus, les ménages et les communautés risquent d'être condamnés à une spirale vicieuse d'insécurité alimentaire et de vulnérabilité, incapables de se rétablir. Les sections suivantes présentent les principaux changements intervenus dans chaque secteur depuis la publication du HRP (basé sur des données récoltées en octobre 2021) ainsi qu’une présentation de l’augmentation du coût de la réponse et de la capacité d’absorption des cibles additionnelles.

L’addendum du HRP prévoit de soutenir davantage de populations vulnérables si un budget additionnel est disponible : 4,9 millions de personnes sont impactées par la crise avec des besoins humanitaires critiques et 3,8 millions de personnes ont été ciblées. La stratégie humanitaire reste étroitement hiérarchisée, prend en compte et s’assure de sa complémentarité aux actions entreprises par d’autres parties, tels que la réponse nationale. Elle répond aux priorités inscrites dans les cadres de planification nationaux, tels que le Plan d’Action de la Transition et le Plan National de Relèvement et s’insère comme levier clé du Nexus humanitaire-développement-paix.