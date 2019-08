Burkina Faso : Plan de Réponse Humanitaire - Juillet 2019

APERÇU HUMANITAIRE

Le Burkina Faso fait face à une crise de protection consécutive à l’escalade de la violence, qui, depuis le 1er janvier 2019, a entrainé une dégradation sans précédent de la situation humanitaire du pays. L’insécurité grandissante s’est traduite par un accroissement rapide des déplacements forcés de populations, aussi bien dans leurs propres régions que vers d’autres, plus sûres, du pays. Selon le Conseil National des Secours d’Urgence, le nombre de personnes déplacées internes s’est accru de 87 000 en janvier à 220 000 au mois de juin 2019, soit une augmentation de 153%. La tendance à la hausse, observée depuis le début de l’année, aussi bien en termes de déplacements que sur la nécessité d’une d’aide d’urgence et de protection connexes, risque de se poursuivre jusqu’en décembre, avec l’enregistrement de 334 000 personnes déplacées internes incluant 85% de femmes et d’enfants. La situation sécuritaire est également exacerbée par une crise alimentaire et nutritionnelle devenue chronique. 1 475 689 personnes sont directement touchées par la crise parmi lesquelles 1 251 427, soit 85%, ont besoin d’une assistance humanitaire multisectorielle d’urgence pour leur survie et protection.

Les 13 régions que compte le pays accueillent des personnes fuyant les violences, le Sahel abritant le plus grand nombre de déplacés, avec plus de 120 000 personnes dont 102 000 pour la seule province du Soum. Ces PDI sont réparties dans des familles d’accueil et des sites de déplacements de transit ou officiels. Des milliers de personnes, en quête de sécurité, connaissent des déplacements récurrents, amplifiant ainsi le phénomène de déplacements secondaires, notamment du Sahel vers le Centre Nord. Les perspectives de retour immédiat vers les sites d’origine ainsi que les opportunités, sont très faibles pour les déplacés, d’où une amplification de leurs besoins et ceux des familles d’accueil déjà fragilisées par la crise alimentaire et nutritionnelle. Dans un tel contexte, une réponse humanitaire d’urgence et coordonnée, basée sur la protection, s’avère nécessaire.

D’ici décembre 2019, 473 000 personnes se retrouveraient sans toit du fait de l’insécurité et des catastrophes naturelles et auront, par conséquent, besoin d’une assistance d’urgence en Abris et AM E. Dans les localités en proie à l’insécurité et aux déplacements de populations, 472 430 personnes auront urgemment besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement.

Les populations convergent surtout vers des zones fragilisées par une insuffisance des ressources naturelles, accroissant ainsi le risque des maladies hydriques et de conflits liés à l’accès aux pâturages et à la gestion des points d’eau.

Sur le plan de l’Education, à la fin du mois de mai 2019, près de 2024 d’écoles et établissements post primaires et secondaires avaient fermé du fait de l’insécurité, affectant ainsi 330 292 élèves et 9 285 enseignants. A la même date, au moins 391 862 enfants en âge scolaire étaient susceptibles d’avoir besoin d’une aide humanitaire dans les zones où la fréquentation scolaire constitue un risque majeur pour les enfants. La mise en place de services éducatifs pour ces enfants au titre de la rentrée 2019-2020 est cruciale.

Tout comme l’éducation, la situation sanitaire reste également préoccupante. A la fin du mois de mai 2019, 37 formations sanitaires ont dû fermer, tandis que 57 autres fonctionnaient à minima privant ainsi 368 531 personnes de soins médicaux et services de santé. Sur le plan de la nutrition, 9 des 45 provinces présentent un taux de malnutrition aiguë globale supérieur au seuil d’alerte de 10%. Près de 587 439 personnes auront besoin d’une assistance nutritionnelle en 2019, dont 133 066 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère, 332 713 autres de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë modérée et 121 660 femmes enceintes et allaitantes. Par ailleurs, suite aux déplacements des populations et à la période de soudure, 147 539 enfants de 6 à 23 mois et 73 895 femmes enceintes et allaitantes vont bénéficier de distributions préventives ciblées de farines infantiles. Consécutivement à la dégradation de la situation sécuritaire dans les Sahel, Est, Nord, Centre Nord, Boucle du Mouhoun et Centre Est, la situation nutritionnelle des populations pourrait davantage se détériorer.

Les personnes en besoin de sécurité alimentaire ont considérablement augmenté en l’espace de 6 mois, passant de 676 000 en décembre 2018 à 1 238 000 personnes au 30 juin 2019. La situation sécuritaire, les conflits communautaires et les déplacements de populations limitent leur accès aux principaux moyens d’existence (champs, bétails, etc.). L’approvisionnement des marchés principaux continue avec des flux en dessous des normales saisonnières et au même moment des marchés secondaires sont fermés, notamment dans la région du Sahel et les zones frontalières du Mali. 30 641 réfugiés maliens vivent encore au Burkina Faso dont plus de 99% sont installés principalement dans la région du Sahel qui est en proie à l’insécurité croissante. La détérioration de la situation sécuritaire au Mali a entrainé, depuis le mois de février 2018, l’arrivée de près de 5 000 demandeurs d’asile dans les régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun. Cet afflux se poursuit actuellement.

La conjugaison de ces facteurs a amplifié les problématiques de protection devenues très préoccupantes et avec une ampleur inédite, laissant plus de 730 000 personnes dans le besoin. Ce groupe comprend les PDI, les communautés hôtes, les réfugiés et les communautés affectées par l’insécurité, notamment au sein des couches les plus vulnérables (enfants, femmes, survivant(e)s de violences basées sur le genre, jeunes filles et garçons, personnes âgées, personnes à mobilité réduite). Plusieurs cas de violences et de discriminations sont régulièrement rapportés. Les régions les plus touchées sont l’Est, le Centre-Est, la Boucle du Mouhoun, le Nord, le Centre-Nord, le Sahel.