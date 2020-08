Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2020 révisé (août 2020)

PUBLIÉ EN JUILLET 2020

Aperçu du Plan de réponse

PERS. DANS LE BESOIN 2,9M

PERSONNES CIBLÉES 2,1M

FONDS REQUIS (USD) 424M

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS 51

Au cours des derniers mois, la situation sécuritaire et humanitaire s'est rapidement détériorée dans les régions du Nord, du CentreNord, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et de l’Est du Burkina Faso. Cette dégradation a entraîné un accroissement substantiel des déplacements internes et aggravé l'accès déjà très limité aux services sociaux de base dans un contexte d'extrême pauvreté dans ces localités. Alors que l'insécurité augmente progressivement depuis 2017, l’année 2019 a été particulièrement violente, provoquant une augmentation sans précédent des besoins humanitaires. 2,9 millions de burkinabè sont dans un besoin humanitaire de plus en plus croissant dans tous les secteurs. Parmi ces 2,9 millions de personnes, plus de 920 000 étaient des déplacées internes au 30 juin 2020 et plus de 1,5 millions étaient directement privées d’un accès aux soins de santé et d’éducation. A cela, il faut ajouter les 21 000 réfugiés et demandeurs d’asile maliens dont plus de 90% sont installés dans les régions du Sahel et du Nord.

La situation actuelle est rendue complexe par une annonce d’un niveau alarmant d'insécurité alimentaire et de malnutrition en 2020. En effet, les données du cadre harmonisé de mars 2020 informent que plus de 2,1 millions de burkinabè ont besoin d’assistance alimentaire immédiate (Phase 3 à 5) pour la période allant de juin à août 2020.

Dans l’évaluation des besoins, il a été dénombré plus de 2 millions de personnes qui sont dans la catégorie survie des besoins tandis que la quasi-totalité des personnes dans le besoin c’est-à-dire 2,9 millions dans la catégorie condition de vie. Pour apporter une réponse centrée sur les vulnérabilités à l’intérieur des besoins humanitaires, les acteurs ont procédé à un ciblage, qui a permis

d’identifier de façon globale 2,1 millions de personnes. Pour arriver à ce résultat, les acteurs ont défini ensemble plusieurs indicateurs, notamment, l’accès aux services de santé, d’éducation, d’eau, d’hygiène et assainissement, au marché et entre autres. En plus de cela, il y a, également, l’analyse des capacités des acteurs humanitaires.

La communauté humanitaire a entrepris d'adapter le HRP existant pour le rendre sensible à la COVID-19, et les possibles implications financières sur les programmes existants ainsi qu'un nombre limité d'activités supplémentaires qui répondent aux besoins immédiats en matière de santé, d'eau, d'assainissement, de protection et d'engagement communautaire spécifiques à la réponse COVID-19.

Les activités sélectionnées par les clusters pour la réponse Covid-19 prennent en compte les priorités et objectifs stratégiques du GHRP et du SPRP de l'OMS. Ces activités sont présentées dans ce document sous la forme d'un addendum au HRP 2020.

Pour répondre aux besoins les plus urgents des personnes ciblées y compris dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, US$ 424 millions seront nécessaires d’ici la fin décembre 2020. Pour mettre en œuvre le plan de réponse humanitaire 2020, 48 partenaires ont soumis des projets. Les actions se feront à travers un renforcement de la synergie intersectorielle et avec les autres initiatives, qui ciblent les personnes affectées par la situation sécuritaire dans les cinq (05) régions d’interventions. Dans le cadre du renforcement du lien humanitaire/développement, plusieurs projets humanitaires contribuant au renforcement de ce lien seront identifiés à travers les objectifs collectifs définis dans le cadre de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le système des Nations Unies.