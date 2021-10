Burkina Faso Perspectives sur la sécurité alimentaire - octobre 2021 à mai 2022

L’émergence d’insécurité alimentaire aigue Urgence (Phase 4 de l’IPC) dans la province d’Oudalan

MESSAGES CLÉS

Avec la perte des sources habituelles de nourriture et de revenu, les ménages pauvres dans le nord du pays sont incapables de subvenir à leurs besoins alimentaires de base. Dans les communes difficiles d’accès dans la province d’Oudalan et où l’érosion des avoirs est plus poussée, les PDIs ont des écarts de consommation importants et seront exposés à l’insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) entre octobre 2021 et mai 2022.

L’insécurité, le coût élevé des intrants et le niveau de remplissage des retenues d’eau inférieur à la normale pourraient limiter la pratique des activités maraichères et les revenus tirés de cette source entre janvier et mai, dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. La soudure pastorale restera également précoce et plus longue dans ces zones à partir de février, conduisant à une insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) pendant toute la période de projection.

La situation sécuritaire continue de se dégrader dans le nord et l'est et entraine une augmentation des déplacements de populations, des pertes de bétail et des perturbations des activités agropastorales et commerciales. Les attaques ont également augmenté en fréquence et en intensité dans les régions du sud-ouest du pays, où les groupes militants tentent d'étendre leur contrôle sur la frontière burkinabé-ivoirienne et les routes de contrebande associées.