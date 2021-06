Burkina Faso Perspectives sur la sécurité alimentaire: Augmentation de besoins d’aide alimentaire dans les zones du nord touchées par l’insécurité, Juin 2021 à Janvier 2022

MESSAGES CLÉS

• Bien que les conditions pluviométriques attendues restent favorables au développement des cultures, l’insécurité continuera de perturber les activités agricoles et entrainera des baisses de productions agricoles par rapport à la moyenne avant la crise, en particulier dans les régions du Sahel, de l’Est, du Nord et du Centre-Nord.

• Les flux sortants de céréales plus importants vers les pays voisins et la baisse des importations, exerceront une pression sur les marchés de façon générale et les prix des denrées de base pourraient demeurer au-dessus de la moyenne saisonnière entre juin 2021 et janvier 2022.

• L’accès généralisé aux nouvelles récoltes à partir d’octobre contribuera à maintenir une insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) pour la plupart des ménages jusqu’en janvier 2022. Par contre, dans les zones plus touchées par l’insécurité et de forte présence de PDI, l’assistance alimentaire planifiée pour la soudure contribuera à maintenir une situation de Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC) dans les provinces du Sanmatenga, Loroum, Soum,

Séno et Yagha jusqu’en septembre.

• Dans la province de l’Oudalan, où les PDI et ménages hôtes sont plus confrontés à l’érosion de leurs avoirs, l’augmentation des pratiques de mendicité et de restriction alimentaire exposent ces derniers à l’insécurité alimentaire aigue Crise ! (Phase 3 ! de l’IPC) entre juin et septembre. Malgré les récoltes et la hausse d’opportunités de revenus à partir d’octobre, des déficits importants de protections des moyens d’existence et des restrictions alimentaires seront observées. La situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) pourrait persister jusqu’en janvier 2022.