Burkina Faso - Niger - Mali : Évaluation de la situation humanitaire dans la zone des Trois Frontières, Synthèse | Étude des tendances humanitaires 2021, HSM Tendances 2021

Contexte

La zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est caractérisée depuis quelques années par un climat d’insécurité. A la suite de la crise sécuritaire au Mali en 2012, le contexte s’est progressivement dégradé au Niger en 2018, puis au Burkina Faso en 2019 du fait de la recrudescence des groupes armés2 , de la criminalité et des pics de violence liées aux conflits communautaire3 . Cette situation a entraîné de nombreux déplacements de populations: au 31 octobre 2021, plus de 1,8 million de populations déplacées internes (PDI) était recensé dans la zone dite des 3 Frontières. Ces mouvements de populations exacerbent la vulnérabilité des ménages qui se déplacent, dans un contexte où les populations locales font face à des conditions climatiques difficiles et à une pauvreté persistante.

Cette augmentation des besoins intervient dans un contexte où l’assistance humanitaire est soumise à de multiples aléas sécuritaires, géographiques et logistiques. L’accessibilité aux populations affectées reste difficile dans certaines localités, avec notamment d’importantes lacunes d’informations sur la nature et la sévérité des besoins des populations affectées entravent la réponse à la crise humanitaire qui affecte la région6,7. Depuis novembre 2019, le suivi de la situation humanitaire (HSM) dans la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a donc été mis en place avec le soutien de l’Agence des États-Unis pour le développement international (BHA), afin de pouvoir mieux comprendre les déplacements de populations, ainsi que d’identifier les besoins multisectoriels présents dans cette zone et d’en comprendre les grandes tendances.

L’analyse a pour objectif d’esquisser les principales tendances de déplacements de populations, et l’évolution des besoins en matière de protection, de sécurité alimentaire et d’accès aux moyens de subsistance en 2021 dans les 10 régions ciblées par le HSM, à savoir : le Centre-Nord, le Nord, l’Est et le Sahel (Burkina Faso) ; Gao, Menaka, Mopti et Tombouctou (Mali) ; Tahoua et Tillaberi (Niger). Ces résultats sont complétés et discutés à la lumière de données secondaires, afin de permettre une compréhension plus fine des tendances mises en évidence.