Burkina Faso Mise à jour sur la sécurité alimentaire: Un début de soudure atypique pour les ménages pauvres dans la moitié nord du pays, avril 2021

MESSAGES CLÉS

Dans les régions impactés par l’insécurité du Sahel et du Centre-Nord et dans les provinces du Loroum et du Yatenga dans la région du Nord, les PDI et ménages hôtes pauvres sont contraints à la fois de vendre de manière non durable leurs animaux et de sauter des repas ou de réduire les quantités et la qualité des aliments consommés et seront exposés à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC) jusqu’en septembre, tandis que l’assistance alimentaire favorise une situation de Stress (Phase 2 ! de l’IPC) entre avril et mai dans les provinces du Soum et du Sanmatenga.

Dans les régions du sud et de l’ouest plus calmes, les ménages continueront à avoir une alimentation normale sur la base des stocks de l’autoproduction et du recours habituel aux produits de cueillette. Les ménages pauvres de ces zones demeureront en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’au récoltes en vert en aoutseptembre. Tandis qu’à l’est (provinces de la Komondjari, Gourma, Tapoa et Kompienga), la baisse des productions de base et la hausse des prix entraineront une dégradation de l’accès alimentaire surtout pour les PDI et ménages hôtes pauvres qui resteront exposés à l’insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’en septembre.

Bien que le nombre de tueries ait diminué depuis le second semestre 2020, les groupes armes non-étatiques continuent d'exercer une influence et un contrôle sur les populations surtout dans les zones frontalières du nord, du nord-est et de l’est. Les incidents et menaces qui persistent, entrainent de nouveaux déplacements et limitent l’accès des ménages aux sources habituelles de revenu. L'insécurité continuera d'empêcher le fonctionnement normal des marchés et de perturber les activités agricoles et d'élevage.