Burkina Faso : Mise à jour du suivi à distance - Septembre 2018

Grace à la poursuite de l’assistance et à l’apparition des récoltes en vert, la consommation alimentaire des ménages se normalise. Toutefois, les avoirs relatifs aux moyens d’existence sont toujours sous pression et les exposent à l’insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 ! de l’IPC).

Dans les zones de préoccupation situées dans les régions du Sahel (ZOME 8 et 7) et de l’Est (ZOME 9) où la détérioration de la situation sécuritaire perturbe les marchés et affecte négativement le commerce, les ménages pauvres auront encore un accès suffisant à leur stock de production pour être en insécurité alimentaire aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC) entre octobre 2018 et janvier 2019.