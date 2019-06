Burkina Faso : Mise à jour du suivi à distance - Juin 2019

Dans le nord du pays (zones de moyens d’existence 5 ;7 et 8) qui abrite 95 pourcent des PDIs, les populations n’ont plus accès aux sites d’orpaillage où elles tirent habituellement leur seconde source de revenu. L’approvisionnement des marchés locaux en denrées de base devient difficile. De même l’accès humanitaire y est devenu limité, en particulier dans la province du Soum. Ce qui expose les PDIs et les ménages hôtes de cette province à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC) entre juin et septembre.

Par ailleurs, en plus de la détérioration de l’accès alimentaire des ménages, l’accès des populations limité aux services de santé et la perturbation des programmes habituels de prévention et de prise en charge de la malnutrition pourraient entrainer durant toute la soudure, des prévalences de la malnutrition aigüe globale plus élevées de façon générale par rapport à l’année précédente et plus sévères chez les PDIs et les ménages hôtes.