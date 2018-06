Burkina Faso : Mise à jour du suivi à distance - juin 2018

L’assistance alimentaire ramènera l’insécurité alimentaire aigue au niveau Stress dans le nord du pays

MESSAGES CLÉS

• En attendant le démarrage effectif de l’assistance humanitaire en juillet, les ménages pauvres des zones de moyens d’existence (ZOME) 8 ; 7 et 5 font face à une dégradation de leur consommation et sont exposés à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC).

• Les denrées alimentaires sont moyennement disponibles sur les marchés, mais en raison des prix élevés, et de la détérioration des termes de l’échange, les ménages s’orientent vers la consommation de maïs, moins préféré.

• Dans ces zones, la distribution gratuite de vivre et les transferts monétaires planifiés entre juillet et septembre toucheront entre 24 et 37 pour cent de la population et répondront à plus de 90 pour cent de leurs besoins. Ce qui permettra à la zone d’être en insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 ! de l’IPC).