Burkina Faso: Mise à jour du suivi à distance, Décembre 2019

Une situation nutritionnelle préoccupante dans les zones plus touchées par l’insécurité

MESSAGES CLÉS

La dégradation des moyens d’existence du fait de l’insécurité, la détérioration de la consommation alimentaire et de la situation nutritionnelle avec de prévalence au-delà du seuil d’alerte, exposent les personnes déplacées internes (PDIs) et ménages hôtes pauvres des provinces du Soum, du Loroum, de l’Oudalan, du Sanmatenga et du Bam à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC), avec des risques d’extension aux provinces du Séno, du Yagha, de la Gnagna et de la Komondjari entre avril et mai 2020.

Jusque-là, l’assistance alimentaire planifiée dans ces zones se concentre dans les centres urbains plus accessibles. De plus, elle n’est pas régulière en raison des attaques et menaces des groupes armés devenues quotidiennes avec en moyenne 50 incidents par mois.