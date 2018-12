Introduction

En octobre, le Mécanisme de Suivi des Migrations Mixtes (4Mi) a interrogé 156 réfugiés et migrants au Burkina Faso, dont 58 à Bobo Dioulasso, 58 à Dori et 40 à Kantchari.

Profils

105 hommes et 51 femmes ont été interrogés, originaires de 18 pays en Afrique de l’Ouest et Centrale, principalement le Burkina Faso, le Mali et la Gambie. L’âge moyen des répondants était de 28 ans.