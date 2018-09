Burkina Faso Mise à jour 4Mi - Avril à Août 2018

Introduction

Entre avril et août 2018, le Mécanisme de suivi des migrations mixtes (4Mi) a mené 506 entretiens avec des réfugiés et migrants en transit dans les villes de Dori (149), Bobo Dioulasso (149) et Kantchari (61) au Burkina Faso. Cette mise à jour vise à présenter les principales données recueillies par le 4Mi sur les profils, aspirations, modalités de déplacement des personnes voyageant au sein de flux migratoires mixtes au Burkina Faso, ainsi que sur les incidents de protection vécus ou observés par les répondants sur les routes migratoires.

Profils

Entre avril et août 2018, 506 entretiens ont été mené avec des réfugiés et migrants, dont 134 avec des femmes et 372 avec des hommes. La moyenne d’âge des répondants était de 28 ans. Les personnes interrogées sont originaires de 17 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Dans leur pays d’origine, 71% des réfugiés et migrants interrogés ont vécu dans une ville ou village différent de leur point de départ pour la migration.