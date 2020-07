Burkina Faso, Mali et Ouest du Niger - Humanitarian Snapshot (A la date du 29 juin 2020)

La crise humanitaire dans la zone frontalière du Mali, du Burkina Faso et du Niger connaît une détérioration sans précédent. Quelque 4,4 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire sévère en raison de la montée de l'insécurité et des chocs climatiques, alors que la période de soudure a commencé et que l'insécurité alimentaire augmente considérablement. Dans ce contexte saisonnier, la COVID-19 continue de se répandre dans la région et les mesures de restriction visant à en limiter la propagation risquent d'avoir un impact supplémentaire sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Des analyses récentes avertissent que l'impact de la COVID-19 risque de doubler le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire dans la région jusqu'à la fin de l'année. Dans le même temps, l'augmentation sans précédent de la violence armée force les gens à fuir leurs maisons et prive encore davantage les communautés vulnérables de services essentiels, dont les soins de santé, car les assaillants armés ciblent directement les écoles et les centres de santé. Au total, 3 891 écoles et 193 centres de santé demeurent non fonctionnels en raison de la violence et de l'insécurité. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a plus que quadruplé en un an pour atteindre 1,3 million, sans compter les 124 000 réfugiés. Dans les zones densément peuplées, comme les sites de déplacement qui n'ont pas d'accès adéquat aux abris, à l'eau potable, à l'hygiène et aux installations sanitaires de base, les risques de transmission sont accrus. Dans les communautés très vulnérables, l'impact cumulé de la détérioration du conflit, de l'insécurité alimentaire et de la COVID-19 sera dévastateur. En 2020, 7,5 millions de personnes dans les régions touchées ont besoin d'une aide d'urgence. En soutien aux autorités nationales et locales, les partenaires humanitaires intensifient leurs opérations pour sauver des vies et réduire la souffrance humaine tout en adaptant leurs programmes pour atténuer la propagation de la COVID-19. Toutefois, des ressources supplémentaires sont nécessaires de toute urgence. Fin juin 2020, seuls 21% des 949 millions de dollars nécessaires à la réponse avaient été reçus.