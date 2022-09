Burkina Faso, Mali et Ouest du Niger - Aperçu Humanitaire (à la date du 12 septembre 2022)

Le contexte humanitaire dans la zone transfrontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger continue de se détériorer. Les tendances sécuritaires montrent une augmentation continue du nombre d'incidents, avec 270 incidents pour le seul mois de juillet, causant la mort de 525 personnes. La violence affecte gravement les moyens de subsistance fragiles et la capacité des populations à subvenir à leurs besoins, et met à rude épreuve des services sociaux de base déjà insuffisants. De plus en plus de personnes fuient leurs maisons, cherchant la sécurité dans les champs ou les villages voisins, parfois à plusieurs reprises. La violence et le conflit au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont provoqué le déplacement de 2,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et de 143 000 réfugiés.

Au Burkina Faso, les deux régions les plus touchées, le Sahel et le Centre-Nord, comptent à elles seules près de 1,9 million de déplacés internes. Les déplacements à grande échelle ont un impact substantiel sur les ressources naturelles limitées, avec des conséquences négatives tant sur la population déplacée que sur les communautés d'accueil, renforçant le risque de mise en péril de la cohésion sociale. Environ 7,3 millions de personnes devraient être en situation d'insécurité alimentaire grave pendant la période de soudure de juin à septembre. Comme les familles et les ménages luttent pour obtenir de la nourriture, 600 000 enfants souffrent de malnutrition sévère. En plus, environ 7 066 écoles et 285 centres de santé ne sont pas fonctionnels en raison de l'insécurité et de la violence, ce qui prive les communautés d'un accès à l'éducation et à la santé. Aujourd'hui, dans le Sahel central, 14,4 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, dont 10,3 millions de personnes ciblées par l'assistance. Pourtant, le financement humanitaire n'a pas réussi à suivre le rythme de la croissance des besoins au Sahel central. Plus des deux tiers de l'année se sont écoulés et seuls 30 % des fonds nécessaires à la réponse humanitaire ont été reçus.

Disclaimer UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs To learn more about OCHA's activities, please visit https://www.unocha.org/.