Burkina Faso, Mali et Ouest du Niger - Aperçu Humanitaire (à la date du 14 avril 2022)

Le contexte humanitaire dans la zone transfrontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger continue de se détériorer. Les tendances sécuritaires montrent une augmentation continue du nombre d'incidents, avec 407 incidents pour le seul mois de mars, causant la mort de 1 402 personnes. La présence de groupes armés non étatiques et d'engins explosifs improvisés dans la région rend les routes inaccessibles et entrave la fourniture de l'aide humanitaire.

La violence a de graves répercussions sur les moyens de subsistance fragiles et la capacité des personnes à subvenir à leurs besoins, mettant à rude épreuve des services sociaux de base déjà faibles. De plus en plus de personnes fuient leurs maisons pour se réfugier dans les champs ou les villages voisins, parfois à plusieurs reprises. Quelque 2,3 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de leurs pays au Burkina Faso, au Mali et dans l'ouest du Niger, et la région compte 140 000 réfugiés. Au Burkina Faso, les régions du Sahel et du Centre-Nord, les plus touchées, comptent à elles seules près de 1,8 million de personnes déplacées. Les déplacements à grande échelle ont un fort impact sur les ressources naturelles rares, avec des conséquences négatives tant sur les populations déplacées que sur les communautés d'accueil, renforçant le risque de mise en péril de la cohésion sociale. Quelque 5,1 millions de personnes connaissent une insécurité alimentaire aiguë et 13 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire, dont 9,6 millions ciblées pour recevoir une aide. En 2022, 1,83 milliard de dollars US seront nécessaires pour répondre à la crise humanitaire.