Burkina Faso, Mali et Niger: Plan de réponse régional - août 2021–décembre 2022

Renforcer l’appui aux moyens d’existence des populations de la région du Liptako-Gourma

Située au coeur de la bande sahélo-saharienne, la région du Liptako‑Gourma s’étend sur une large zone de 370 000 km2 où vit une population d'environ 10,8 millions d’habitants en 2021 dont 2,3 millions personnes sont estimées en situation d’insécurité alimentaire aiguë (juin-août 2021). La région est caractérisée par la jeunesse de sa population et une rapide croissance démographique, ainsi que par des conditions climatiques et environnementales difficiles. Dans le Liptako‑Gourma, la faible gouvernance, l’absence de contrôle aux frontières, les conflits locaux et l’extrémisme violent se conjuguent dans un contexte où la compétition pour les ressources, notamment le contrôle des axes de communication et des terres arables et pastorales s’intensifie. La région est devenue le deuxième épicentre de violences frontalières qui touchent aujourd’hui une zone de plus en plus étendue. La détérioration de l’insécurité entraine des déplacements massifs de population et du bétail vers des zones plus sûres où les tensions autour des points d’eau et des aires de pâturage s’exacerbent. Ces déplacements de populations récents, secondaires ou répétés constituent un facteur fondamental d’accroissement des vulnérabilités des populations déplacées et de leurs communautés d’accueil. Les conflits et les impacts négatifs de la covid-19 ont eu des effets significatifs sur l’économie et les moyens d’existence des ménages agricoles les plus vulnérables, en particulier. Face à la constante augmentation des besoins des populations dans la zone du Liptako‑Gourma, la FAO adapte et reconduit son Plan de réponse régional pour la période 2021-2022. Ce plan vise à pérenniser les acquis de celui de 2020-2021, en renforçant l’appui aux moyens d’existence des populations vulnérables dans la région du Liptako-Gourma. Étant donné que 80 pour cent de la population du Liptako‑ Gourma dépend des activités agropastorales pour assurer ses moyens d’existence, il est essentiel de continuer à fournir un appui agricole et pastoral aux aux ménages les plus vulnérables.