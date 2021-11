Burkina Faso, Mali et Niger: Analyse des conflits liés aux ressources naturelles dans les trois pays du Liptako‑Gourma

Nov 2021

Dans le contexte actuel du Sahel, la montée des conflits et des antagonismes liés aux ressources naturelles suscite des préoccupations d’autant plus fortes que ces** conflits** constituent un enjeu** social**, économique et politique particulièrement important.

Cette analyse a permis de faire le point sur les conflits liés aux ressources naturelles dans les trois pays du Liptako‑Gourma (Burkina Faso, Mali et Niger). Ce rapport de synthèse permet de mieux comprendre: (i) les différentes dynamiques de conflits et d’insécurité dans la région; (ii) les principales causes structurelles et les parties prenantes; (iii) la légitimité des différents types de mécanismes de gestion des conflits (mécanismes formels, traditionnels et non traditionnels); et (iv) d'évaluer leur efficacité en mettant l'accent sur la gestion adaptative et la planification de scénarios alternatifs.

Cette analyse des conflits est l'une des activités mises en œuvre dans le cadre du projet de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) «Renforcer la résilience des populations pastorales et agropastorales transfrontalières dans les zones prioritaires du Sahel», financé par le biais du Programme de partenariat FAO-Union Européenne du Réseau mondial contre les crises alimentaires (GNAFC).