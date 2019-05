Burkina Faso: le Secrétaire général condamne l’attaque perpétrée contre une église catholique au cours d’une messe dans le village de Dablo

SG/SM/19576

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque perpétrée contre une église catholique lors d’une messe dans le village de Dablo, dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso.

Le Secrétaire général adresse ses plus sincères condoléances aux familles des défunts et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il rappelle le caractère sacré de tous les lieux de culte et espère que les auteurs de cette attaque pourront être rapidement traduits en justice.

Le Secrétaire général exprime la solidarité des Nations Unies avec le Gouvernement et le peuple du Burkina Faso en cette période difficile pour la nation. Il exhorte les citoyens burkinabé de tous horizons à rester unis et à résister aux tentatives visant à semer la discorde et à engendrer de nouvelles violences. Les Nations Unies restent disposées à apporter toute l’aide possible au Burkina Faso.

