Burkina Faso: le commissaire Lenarčič met en place un pont aérien humanitaire de l'UE dans le pays

Alors que le Burkina Faso risque de connaître une catastrophe humanitaire majeure, l'UE intensifie son aide d'urgence afin de fournir une aide aux populations vulnérables vivant dans des régions auxquelles l'accès est fortement limité. Le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, se rend aujourd'hui au Burkina Faso pour exprimer la solidarité de l'UE et lancer une opération dans le cadre du pont aérien humanitaire de l'UE afin de mettre à disposition jusqu'à 800 tonnes de fournitures essentielles sur 3 mois.

Selon les Nations unies, jusqu'à un million de personnes vivent actuellement dans des zones faisant l'objet d'un blocus. Certaines régions n'ont pas été approvisionnées en denrées alimentaires depuis plusieurs mois. Les stocks de nourriture et d'autres biens sont complètement épuisés, ce qui entraîne la fermeture des marchés.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre, Appolinaire Joachim Kyelem de Tambela, le commissaire Lenarčič a réitéré l'appel lancé par l'UE pour que toutes les personnes dans le besoin puissent avoir pleinement accès à l'aide humanitaire dans tout le pays.

En 2022, la Commission a alloué 49,9 millions d'euros d'aide humanitaire au Burkina Faso, notamment dans le cadre d'un récent vol du pont aérien, et 6,5 millions d'euros au titre du Fonds européen de développement pour faire face à la crise alimentaire mondiale. Avec le financement supplémentaire de 2,5 millions d'euros annoncé ce jour, l'aide humanitaire totale en faveur du Burkina Faso dépassera 52 millions d'euros en 2022. Combiné aux contributions des États membres de l'UE dans le cadre d'une approche de l'Équipe Europe, ce montant s'élève au total à plus de 140 millions d'euros pour 2022.

Contexte

Le Burkina Faso connaît une grave crise complexe et imprévisible et la situation continue à se détériorer rapidement. Le pays compte parmi les 10 plus pauvres au monde.

Dans de nombreuses parties du pays, la production agricole de denrées alimentaires est inexistante car les champs ne sont pas accessibles. La population est donc maintenant exposée à un risque élevé de famine dans ces régions.

Le pays connaît en outre une crise sans précédent liée à l'insécurité alimentaire, qui s'aggrave, ainsi qu'une détérioration significative de l'accès à l'eau et aux services sociaux de base. On estime que 3,45 millions de personnes, dont 630 000 sont en situation de pré-famine, auront besoin d'une aide alimentaire d'urgence lors de la saison de vaches maigres.

Le conflit interne s'est intensifié et a gagné encore davantage de régions du pays. La violence armée a entraîné des déplacements massifs de population et les civils sont de plus en plus souvent pris pour cible. Les premiers mois de 2022 ont été marqués par une augmentation sensible du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays et le CONASUR (Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation) a enregistré 805 000 personnes nouvellement déplacées depuis le début de l'année.

L'aide humanitaire de l'UE est principalement axée sur la fourniture d'une aide alimentaire, la santé, la nutrition, l'hébergement d'urgence, l'accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi que la protection des personnes dans le besoin. L'UE apporte également un soutien aux personnes vulnérables déplacées à l'intérieur du pays et aux populations d'accueil touchées par le conflit armé en cours, ainsi qu'à la préparation aux catastrophes et à l'éducation dans les situations d'urgence à ceux qui en ont le plus besoin.

Depuis mars 2022, les opérations du pont aérien humanitaire, qui avaient été mises en place à l'origine en raison de la pandémie de COVID-19, s'inscrivent dans le cadre de la capacité d'intervention humanitaire européenne, qui consiste en un ensemble d'outils opérationnels et logistiques gérés par la Commission européenne pour aider les partenaires humanitaires à acheminer l'aide humanitaire.