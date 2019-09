Burkina Faso : la Banque mondiale soutient l’amélioration de la productivité agricole au profit des petits producteurs et des PME agro-industrielles

WASHINGTON, 30 août 2019– La Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un crédit de 200 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA)* qui permettra au Burkina Faso d’accroître la productivité agricole et l'accès au marché pour les petits producteurs et les petites et moyennes entreprises (PME) agro-industrielles.

Le Projet pour la compétitivité et la résilience de l’agriculture bénéficiera aux petits producteurs, acteurs de l’agroalimentaire, négociants et commerçants opérant dans un certain nombre de filières spécifiques dans les zones ciblées par le projet. Il s’attachera à privilégier les femmes et les jeunes, en particulier en ce qui concerne les services et les formations agricoles et le financement d’initiatives d’investissement. Les activités porteront notamment sur le séchage des mangues ainsi que sur la cueillette et la transformation des noix de karité.

« Le projet est en phase avec le cadre de partenariat du Groupe de la Banque mondiale avec le Burkina Faso, ainsi qu’avec nos priorités en matière de réduction de la pauvreté et de lutte contre le changement climatique, souligne Cheick Kanté, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso. Il contribuera en particulier à l'amélioration de la productivité agricole et de la compétitivité des chaînes de valeur agroalimentaires. »

Ce projet viendra combler trois grandes lacunes de l’agriculture burkinabé, à savoir le manque d’infrastructures, de services publics et de financements. Il améliorera les services d’irrigation et les liaisons entre les zones de production et les marchés, et apportera un soutien aux producteurs en renforçant les services de conseil agricole et en facilitant l'accès aux financements pour les initiatives du secteur privé.

« Les services d’irrigation et de drainage qui seront fournis grâce à ce projet permettront de doper les rendements des cultures concernées et d’obtenir un bond de la production », expliquent Nicolas Ahouissoussi et Juvenal Nzambimana, co-responsables de l’équipe de projet.

Le projet répond au double objectif du Groupe de la Banque mondiale visant à mettre fin à l’extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée. Il s’inscrit également dans la ligne du plan de développement économique et social du Burkina Faso pour la période 2016-2020, qui accorde une importance de premier plan à la transformation structurelle de l'économie et au rôle primordial de l’agriculture comme moteur d’une croissance inclusive.

L’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêts en faveur de projets et de programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis. L’IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 75 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Ses ressources bénéficient concrètement à 1,5 milliard de personnes. Depuis sa création, l’IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements s’est élevé en moyenne à 18 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 54 % environ de ce montant étant destinés à l’Afrique.

