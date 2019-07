Burkina Faso : Key Message Update: Un retard dans les opérations agricoles et dans le développement des cultures, juillet 2019

Les attaques et menaces terroristes continuent d’entrainer des déplacements internes de populations vers les centres urbains. Dans la province du Soum et environnant, les PDI qui atteignent 20 pourcent de la population sont dépendants de l’assistance alimentaire car ayant perdu leurs moyens d’existence suite aux pillages de leur bétail et/ou à la destruction de leurs habitations et stocks alimentaires. L’assistance entravée par l’insécurité touche moins de 10 pourcent de la population dans ces zones en Crise (Phase 3 de l’IPC).

Dans la moitié nord plus touchée par l’insécurité, l’accès des ménages hôtes et IDP aux marchés est réduit en raison des menaces des groupes armés d’une part, et du manque de revenu monétaire suite à la perte des avoirs d’autre part. Les marchés principaux de bétail et de céréales fonctionnent assez bien, mais les marchés secondaires des communes enclavées et inaccessibles, connaissent des ruptures d’approvisionnement et sont peu fréquentés par les ménages. La réduction des flux en provenance des zones de production et la faible demande, ont entrainé une baisse inhabituelle des prix des denrées atteignant 20 à 30 pourcent sur certains marchés des zones de production et 10 à 20 pourcent dans les zones inaccessibles comparativement à la moyenne quinquennale.