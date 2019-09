Burkina Faso : Key Message Update: Un accroissement continu des incidents de sécurité et des déplacés internes, septembre 2019

Messages clés

La situation sécuritaire enregistre une détérioration poussée, avec plus de 40 attaques des groupes terroristes au cours des deux derniers mois. Ces attaquent ont touché 8/13 régions avec des flux continus de déplacés internes estimés à plus de 288 000. Ces PDIs représentent désormais près de 60 pourcent de la population dans la commune de Djibo et plus de 20 pourcent dans plusieurs autres communes dans le nord du pays (Nassoumbou, Kelbo, Arbinda, Déou, Dablo, Barsalogho, Pensa, Kaya). Les incidents empêchent la délivrance régulière de l’assistance, ce qui pousse les PDIs et populations hôtes de la province du Soum et les communes environnant à l’adoption de stratégies de Crise (Phase 3 de l’IPC) ou pire d’accès à l’alimentation.

Depuis le début de la saison, l’accroissement des attaques et les déplacements, privent les populations de leurs moyens d’existence avec l’abandon des champs, les pertes de bétail, la réduction des activités d’orpaillage. Dans l’extrême-nord en particulier, zones habituelles de développement des oiseaux granivores entre septembre et octobre, les attaques de ces dernières pourraient être plus sévères en raison de la réduction des superficies, des mouvements limités des populations pour la lutte et de l’absence des services de veille phytosanitaire.

Après une période allant de la troisième décade de juillet à la première décade d’août marquée par des séquences sèches de 7 à 15 jours dans plusieurs localités des régions de l’Ouest (Boucles du Mouhoun et Hauts-Bassins), la deuxième et troisième décade d’août ont enregistré des pluies journalières exceptionnelle (68 à 142 mmm), ayant entrainées des inondations localisées dans les mêmes régions et pouvant impacter négativement les rendements des cultures. Dans l’ensemble du pays, les stades de développements des cultures accusent un retard de croissance comparé à la normale.