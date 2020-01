Burkina Faso Key Message Update : Situation alimentaire préoccupante aussi bien pour les ménages hôtes et PDI, que pour le bétail, Janvier 2020

Messages clés

Dans la moitié nord du pays plus touchées par les attaques répétées des groupes armés, outre la baisse de la production fourragère en raison des poches de sècheresse plus longue enregistrées en septembre, la concentration du bétail y compris ceux des PDI entraine une dégradation rapide des ressources (pâturages et points d’eaux) dans les zones accessibles. En conséquence, malgré les départs en transhumance vers de nouvelles zones (sud du Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal), la soudure pastorale commence précocement pour le bétail sédentaire et la dépendance aux marchés pour les compléments alimentaires sera plus forte que d’habitude. Au cours des prochains mois, la valeur marchande des animaux devrait plus que diminuer avec la dégradation de leurs embonpoints.

Le fonctionnement au ralenti, voir la fermeture des marchés à l’intérieur des communes d’accès difficile, fait que les marchés des chefs-lieux de province plus accessibles deviennent pratiquement les seuls fréquentables par les différents acteurs : commerçants étrangers et nationaux, ménages hôtes et PDI. Si l’assistance permet de réduire la demande en céréales sur certains marchés (Djibo, Dori et Kaya) avec des prix en baisse en novembre, sur d’autres par contre, l’afflux de PDI moins assistés a entrainé une hausse des prix denrées de base par rapport à la moyenne quinquennale d’environ 10 pour cent à Gorom-Gorom, 20 pour cent à Arbinda et 33 pour cent à Gayéri.

Les stocks des ménages hôtes pauvres sont faibles. Avec la perte de l’orpaillage, l’une de leur principale source de revenu, la vente du bétail devient l’alternative. L’activité de maraichage a commencé autour des points d’eau accessibles, mais elle est limitée au regard des difficultés financières d’accès au semences et engrains. Les opportunités de travail rémunéré sont aussi limitées pour les PDI qui sont alors dépendants de l’assistance humanitaire.